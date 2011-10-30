مناطق محروم بوشهر نیازمند احداث مراکز فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا شنبه شب در نشست دست اندرکاران امور فرهنگی استان با ابراز تاسف از عدم توجه به فعالیتهای فرهنگی در مناطق محروم بوشهر، اظهار داشت: هم اکنون در مناطق مختلف شهرستانها به ویژه مناطق محروم مکان فرهنگی مناسبی نداریم .

همچنین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز گفت: جشن غدیر و دهه ولایت را باید هر سال از حیث ظاهری و عملی، پربارتر و اثرگذارتر برگزار کنیم .

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری اظهارداشت: در عرصه غدیر و آموزش معرفت‌های امام علی (ع) باید استان ولایتمدار بوشهر، ایران و سرزمینهای اسلامی تحول جدی پیدا کنند .

وی دهه غدیر را دهه انقلاب معرفی کرده و از تمامی مؤسسات حضور پررنگ و معرفی بعد جوهری و معرفتی واقعه غدیر را خواستار شد.