به گزارش خبرنگار مهر، مجید آوری فرد، ظهر شنبه در سومین همایش صنعت چاپ و نشر استان قم با بیان اینکه دو صنعت گردشگری دینی و چاپ و نشر در اولویت سرمایه گذاری در استان قم هستند اظهار داشت: با توجه به نقش دینی و مذهبی قم، صنایع فرهنگی اولویت اول در سرمایه گذاری هستند و زمینه این کار باید فراهم شود.



وی با بیان اینکه تعریف واضحی از صنعت فرهنگی وجود ندارد گفت: قم مرکز تولید علوم دینی در کشور است و باید چاپ و نشر نیز از اولویت اول در صنایع برخوردار باشد.



مسئول دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری قم با بیان اینکه این صنعت می خواهد تولید بین المللی داشته باشد اضافه کرد: باید از تکنولوژی روز برای داشتن رقابت بهره ببریم و از فناوریهای نوین و آی تی استفاده کنیم.



وی در ادامه اظهار داشت: مطالب ارزشمندی که همان معارف قرآن و اهل بیت(ع) است در قم تولید می شود بنابراین باید این مطالب در بسته بندی های ارزشمندی نیز به دنیا ارایه شود.



آوری فرد بیان داشت: صنعت چاپ استان متاسفانه نتوانسته جایگاه خود را بدست آورد و جزو برترینهای صنعت قم نیست و در مراسم فردا حضور چشمگیری ندارد.



وی استقرار واحدها در شهرک را جزء اولویتها دانست و گفت: اگر کی خواهیم صنعت چاپ استان جایگاه خوبی داشته باشد باید از برندهای ملی و حتی بین المللی استفاده کنیم و زمینه ورود و مشارکت سرمایه گذار خارجی فراهم شود.



مسئول دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری قم در پایان از برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان خبرداد و گفت: این مراسم فردا، هشتم آبانماه به مناسبت روز ملی صنعت در تالار معصومیه استانداری قم برگزار می‌شود.