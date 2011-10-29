به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیتالله العظمی لطفالله صافی گلپایگانی به مناسبت حلول ماه ذی الحجه که در ابتدای آن به آیه 36 سوره مبارکه توبه ذکر شده، آمده است: اکنون ماه ذی الحجة الحرام، که یکی از اشهر حرم و از ماههای دوازدهگانهای است که رسمیت قرآنی و وحیانی دارد و عندالله و فی کتاب الله، اثنی عشر، دوازده ماه است، مانند هر سال، روحی تازه و نشاطی نو و خودباوری جدید و شور و اشتیاق به سیر الی الله و عروج به معارج ملکوتی از شرق و غرب جهان، صدها هزار انسان در همایش حج در مسجد الحرام، در عرفات و در مشعر الحرام شرکت میکنند و برادری این امت بزرگ را به تمام جهان نشان میدهند.
این مرجع تقلید گفت: همه بدون توجه به امتیازات ظاهری و عنوانهای دنیوی و فاصلههای دور و دراز و مرزهای جغرافیایی، یک زبان و با هم و در کنار هم، لبیکگویان، با خدا سخن میگویند و او را سپاس و ستایش میکنند.
وی ادامه داد: حالی خوشتر از این حال و محیطی روحانیتر از آن نیست. خدا را به دل مییابند و خود را به او - که به همه اقرب من حبل الورید است- نزدیک میبینند. پردهها و حجابها همه به یک سو رفته و بساط قرب، گسترده شده است.
آیتالله صافی گلپایگانی در ادامه این پیام تصریح کرد: آری! چه زیبا است هلال ماه ذی الحجة الحرام. نور و جلوه آن، دلها را امیدوار و به حاجتمندان و توبهکنندگان و آمرزشخواهان، نوید قضاء حوائج و قبول توبه و مغفرت میدهد که همه بیائید و بشتابید و نوای دلنواز «لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً» را بشنوید و خود را برای اعاده حیثیت و عروج به معارج قرب الهی آماده سازید.
هشیار باشید
وی تاکید کرد: هشیار باشید! مبادا دقیقه و ثانیهای از این فرصت را به غفلت از دست بدهید. چه حال خوش و پاکی است حال احرام؛ حال جدایی از گرفتاریهای مادی و ابتلائات حیوانی، برای اهل معرفت و باریافتگان به عالم قدس. حالی از آن لذت بخشتر نیست.
این مرجع تقلید گفت: درسهای این همایش، همه نفی استکبار، نفی استعباد، نفی استعمار و استذلال و استحقار است. همه بنده یک خدا، شاگرد یک مکتب و مدرسه، لافضل لعربیهم علی عجمیهم، کلهم سواسیة کأسنان المشط.
وی ادامه داد: پیام این همایش به همه جهانیان، «تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ أَلّا نَعْبُدَ إِلّا اللهَ وَ لا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ لا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله» است. پیام و معنایی که در سازندگی و اعتلای انسانیت، هیچ ماده و درس و معنائی، سازندهتر و جامعتر از آن نیست که در همان کلمه دعوت در آغاز اسلام، در آن جمله کوتاه، این معنای بزرگ درج است: قولوا لا اله الا الله تفلحوا.
آیتالله صافی گلپایگانی افزود: پیام این همایش «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاکُمْ» و «کُونُوا عِبَادَ اللهِ مُتَحَابّین» و پاکدلی از کینه و از خودکامگی و خودبینی است.
وی ادامه داد: این مجالس را نمیتوان با این الفاظ ما تفسیر کرد. اطلاق مدرسه و دانشگاه و این اصطلاحات، در معرفی این همایش، کافی نیست. طواف خانه خدا و نماز در مقام ابراهیم، اعلام عبودیت فردی و جمعی و اعلام بندگی و پرستش خدا، و نجات از استعباد و استحقار بشر، و آزادی از عقاید خرافی شرک و بتپرستی است. این مراسم، همهاش اعلام توحید و همدمی و همراهی با موحدین و برائت از متکبرین و مستکبرین و مشرکین است.
عرفات؛ صحرای بهشتی
آیتالله صافی گلپایگانی تصریح کرد: عرفات، آن صحرای بهشتی و آن حال عرض نیاز و فقر به درگاه الهی، حالی است که بشر در عمرش مگر باز در همانجا لذت آن را بچشد. دعای عرفه حضرت سیدالشهداء (ع)، آن مضامین و آن معانی بلند را که اگر انسان توفیق داشته باشد همه روزه آن را بخواند سزاوار است.
وی ادامه داد: همان افتتاح دعا اَلحَمدُللهِ الَّذی لَیسَ لِقَضَائهِ دَافِعٌ وَ لا لِعَطَائهِ مَانِعٌ، وقتی تلاوت میشود خواننده بر خود میبالد که چه خدا و صاحب اختیاری دارم، و چنانکه امیرالمؤمنین (ع) به درگاه خدا عرض میکند که: إلهى کَفَى لی عِزّاً أن أکُونَ لَکَ عَبداً وَکَفَى لی فَخراً أن تَکُونَ لی رَبّاً، دعای عرفه و آن معانی، انسان را به این مقامات عالی میرساند.
این مرجع تقلید گفت: باید در عرفات سعی شود که وجود شخص پر از توجه به خدا، پر از محبت خدا، پر از محبت اولیای خدا و پر از محبت بندگان خدا باشد. کینهی کسی در دلش نباشد و از حسد و دنیاخواهی پاک باشد. حبّ جاه و ریاست را - که آخرُ مَا یَخرُجُ مِن قُلُوبِ الصِّدّیقین حُبُّ الجَاهِ است- از خود دور سازد. در مشعر الحرام و همهجای دیگر، برنامه همین است. تشبه به ملائکه روحانیین و دوری از عوالم حیوانی در منی و از آن تسلیم عظیم ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل در برابر خدا، درس بگیرند.
روح دین و اسلام، تسلیم به خداست
آیتالله صافی گلپایگانی با بیان اینکه دین و مسلمانی و اسلام، تمامش و روحش تسلیم است؛ تسلیم به خدا، تسلیم به احکام خدا و پاکی از هوس و هوا تصریح کرد: در همه مشاهد حرمین شریفین، باید فرصت را غنیمت شمرد و یاد و خاطرات عصر نبوی را گرامی داشت و مکه معظمه، غار حرا، مولد حضرت رسول اعظم(ص) و مقابر مقدسه ویرانشده حضرت عبدالمطلب سید بطحا و قریش، جد پیامبر اکرم(ص) و حضرت ابوطالب، عمو و حامی بزرگ آن حضرت و حضرت خدیجه را باید زیارت نمود و از خدمات این بزرگواران به بشریت، تقدیر کرد، و اما در مدینه طیّبه که هر مسلمان واقعی یک دم و یک نفسکشیدن در آنجا را از عمر دنیا بهتر میداند، چگونه باید حضور داشت.
وی ادامه داد: قابل توصیف نیست؛ مسجد رسول خدا و قبة الخضراء و مرقد مطهر شخص اول عالم خلقت، خانه و مسکن آن حضرت، خانه فاطمه زهرا(س) و امیرالمؤمنین(ع) و بقیع و مزار ائمه(ع) و مشاهد دیگر، همه مرکز نزول رحمت و برکات الهی است.
وی گفت: خوشا به حال آن افراد آگاه و بیداری که قدر نعمت عظمای تشرف به این مقامات را میدانند و در این مقامات، پیمان خود را با اسلام، با قرآن، با احکام قرآن و با ولایت ولی عصر حضرت صاحب الامر(عج) تجدید میکنند که تا عمر دارند در خط اسلام و ولایت اهل بیت(ع) با استقامت، انجام وظیفه کنند.
آیتالله صافی گلپایگانی در پایان اظهار داشت: در این مراسم شریف، آن حضرت را حاضر و ناظر بدانند و به روزی که دنیا، تحت اداره آن وجود مقدس قرار میگیرد و از کنار دیوار خانه کعبه، اعلام ظهور موفور السرور و پایان ظلم و ستم و جهالت را اعلام میفرمایند امیدوار باشند.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید با صدور پیامی به مناسبت حلول ماه ذی الحجه، حجاج بیتالله الحرام را به بهرهگیری هر چه بیشتر از فضای معنوی و روحانی همایش جهانی حج توصیه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیتالله العظمی لطفالله صافی گلپایگانی به مناسبت حلول ماه ذی الحجه که در ابتدای آن به آیه 36 سوره مبارکه توبه ذکر شده، آمده است: اکنون ماه ذی الحجة الحرام، که یکی از اشهر حرم و از ماههای دوازدهگانهای است که رسمیت قرآنی و وحیانی دارد و عندالله و فی کتاب الله، اثنی عشر، دوازده ماه است، مانند هر سال، روحی تازه و نشاطی نو و خودباوری جدید و شور و اشتیاق به سیر الی الله و عروج به معارج ملکوتی از شرق و غرب جهان، صدها هزار انسان در همایش حج در مسجد الحرام، در عرفات و در مشعر الحرام شرکت میکنند و برادری این امت بزرگ را به تمام جهان نشان میدهند.
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