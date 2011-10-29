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۷ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۰۰

محمدی:

فارغ التحصیلان کشاورزی بیمه می شوند

فارغ التحصیلان کشاورزی بیمه می شوند

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل از بیمه کردن فارغ التحصیلان کشاورزی در سطح استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی بعد از ظهر شنبه در جلسه شواری استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی اظهار کرد: این تصمیم در جهت اجرای شدن تبصره 7 ماده 2 قانون ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و بدنبال تفاهم نامه ما بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی روستائی وعشایری انجام می شود.

وی افزود: همه کارکنان مراکز و شرکتهای فنی ومهندسی کشاورزی مشمول این ماده که در شهر و روستاهای زیر 20 هزار نفرمستقر هستند ازخدمات بیمه ای برخوردار می شوند.

به گفته محمدی آن دسته از فارغ التحصیلان کشاورزی که به عنوان سهامدار، مدیر عامل، کارشناس و یا کارمند قراردادی در مراکز کشاورزی مشغول فعالیت هستند با در دست داشتن معرفی نامه و مدارک مورد نیاز به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مراجعه کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل این کار سبب رشد بهتر زیر ساختهای اقتصادی استان دانست.

 

کد مطلب 1446754

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