فارغ التحصیلان کشاورزی بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی بعد از ظهر شنبه در جلسه شواری استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی اظهار کرد: این تصمیم در جهت اجرای شدن تبصره 7 ماده 2 قانون ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و بدنبال تفاهم نامه ما بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی روستائی وعشایری انجام می شود.

وی افزود: همه کارکنان مراکز و شرکتهای فنی ومهندسی کشاورزی مشمول این ماده که در شهر و روستاهای زیر 20 هزار نفرمستقر هستند ازخدمات بیمه ای برخوردار می شوند.

به گفته محمدی آن دسته از فارغ التحصیلان کشاورزی که به عنوان سهامدار، مدیر عامل، کارشناس و یا کارمند قراردادی در مراکز کشاورزی مشغول فعالیت هستند با در دست داشتن معرفی نامه و مدارک مورد نیاز به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مراجعه کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل این کار سبب رشد بهتر زیر ساختهای اقتصادی استان دانست.



