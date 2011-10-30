افزایش پوشش داروهای بیماران خاص/ تشکیل سازمان بیمه سلامت به زودی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر هداوند در نشست خبری که عصر روز شنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر سازمان بیمه خدمات درمانی 48 درصد از جمعیت کشور، یعنی حدود 36 میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داده و بر این اساس یکی از بزرگترین سازمانهای بیمه گر کشور محسوب می شود.

وی به فعالیت صندوق های تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: صندوق کارکنان دولت با تحت پوشش قرار دادن 6 میلیون و 300 هزار نفر، صندوق روستاییان و عشایر با پوشش 23 میلیون نفر، صندوق ایرانیان با پوشش 4 میلیون و 200 هزار نفر و همچنین صندوق سایر اقشار با پوشش یک میلیون و 900 هزار نفر از افراد جامعه از جمله خدمات این سازمان است.

پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر با فرانشیز 10 درصد

وی در مورد صندوق بیماران خاص نیز گفت: این صندوق در بخش بستری نود درصد هزینه بیمه شدگان را پرداخت می کند که فرانشیز پرداختی در این بخش صفر است و در بخش خدمات سرپایی هفتاد درصد هزینه درمان بیمه شدگان را پرداخت می کند. همچنین در نظام ارجاع و پزشک خانواده با فرانشیز 10 درصد، روستاییان و عشایر تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی در مورد صندوق بیمه ایرانیان نیز گفت: نظام بیمه ما نظامی حمایتی محسوب می شود که با پرداخت 50 درصد حق سرانه توسط سازمان نسبت به بیمه ایرانیان اقدام می کند.

وی تأکید کرد: البته افرادی که نیازمندی آنها توسط نهاد حمایتی مانند کمیته امداد تأیید شود فقط با پرداخت 15 درصد حق بیمه می توانند از بیمه ایرانیان برخوردار و دفترچه درمانی دریافت کنند، به طوری که سال گذشته 1 میلیون و 500 هزار نفر به جمعیت هدف این صندوق افزوده شد.

صدور کارت هوشمند برای 110 هزار نفر از اعضای صندوق بیماران خاص

وی در مورد صندوق بیماران خاص نیز گفت: این صندوق بیماران دیالیزی، کلیوی، ام اس و سایر بیماران خاص را تحت پوشش خود دارد و به منظور رفع هم پوشانی بیمه ها و تشکیل بانک اطلاعاتی بیماران خاص، مدیریت بهینه یارانه های مربوطه، نظارت دقیق بر روند بیمه گری، کنترل هزینه ها و جلوگیری از سوء استفاده و قاچاق داروهای این بیماران از طریق ارائه کارت هوشمند به آنان، خدمات ارائه می کند، به طوریکه سال گذشته برای 110 هزار نفر از این بیماران کارت هوشمند صادر شد.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی تأکید کرد: خدماتی که به 36 میلیون نفر از افراد تحت پوشش ارائه می شود توسط 43 هزار موسسه طرف قرارداد با 4 هزار پرسنل انجام می شود.

نظام ارجاع و پزشک خانواده در شهرهای کمتر ار 50 هزار نفر در حال اجراست

هداوند به نظام ارجاع و پزشک خانواده اشاره کرد و اظهار داشت: از سال گذشته این برنامه در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری اجرا شد به طوری که طی سال گذشته و امسال با اختصاص 5 میلیارد تومان، 71 هزار جلد دفترچه برای روستاییان تحت پوشش صادر شده است و علی رغم صحبت های مسئولین وزارت بهداشت این برنامه از سوی سازمان بیمه خدمات درمانی در حال اجرا است و مدارک آن نیز موجود است.

آخرین وضعیت سازمان بیمه سلامت

وی در مورد سازمان بیمه سلامت نیز گفت: بر اساس ماده 38 برنامه پنجم توسعه سازمان بیمه سلامت از ادغام سازمان های بیمه درمان پایه کشور در سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل می شود که در این راستا کارهای کارشناسی پیوسته انجام شده و آیین نامه و اساس نامه آن به هیئت دولت ارسال شده است که امیدواریم هرچه سریعتر با تصویب آن عملیات روستایی این طرح نیز آغاز شود.

افزایش پوشش داروهای گرانقیمت بیماران خاص

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد پوشش داروهای گرانقیمت بیماران خاص گفت: افزایش خدمات دارویی و پوشش داروهای جدید به بیماران از سوی سازمان بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه ارسال شده که در اولین جلسه این شورا مطرح و در صورت تصویب اجرایی می شود.

خدمات جدید سازمان بیمه خدمات درمانی

هداوند از افزایش خدمات جدید سازمان بیمه خدمات درمانی خبر داد و گفت: افزایش 21 قلم دارو، 30 مورد عمل گلوبال، 15 مورد تجهیزات و پروتز، کاهش فرانشیز داروها و برخی آزمایشات، عقد قرارداد با مراکز نازایی، و غیره از جمه خدماتی است که به خدمات سازمان بیمه خدمات درمانی اضافه شده است.