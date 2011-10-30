به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا اعرافی، در پیامی به همایش "زن مسلمان؛ خانواده کارآمد" تأکید کرد: در منطق اسلام خلقت عالم و آدم برای دستیابی به کمالات معنوی و فضائل اخلاقی و مکارم روحی و حصول به اوج معرفت و عبودیت است.



وی در این پیام تصریح کرده است: همه احکام تعالیم دین در این راستا تنظیم شده است و نظام تربیتی اسلام جامع و متوازن و معطوف به این آرمان والا و بزرگ است؛ خانواده به مثابه سلول بنیادین جامعه مهد مهم برای تحقق این آرمان و پرورش فرزند و نیز به کمال رسیدن زن و مرد است و در حقیقت سعادت جامعه بشری به استحکام و پایداری و آبادانی خانواده گره خورده است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از این پیام بیان کرده است: در نظام حقوقی اسلام خانواده ‌محوری یک اصل بنیادین است و بر اساس آن وظایف و اختیارات و تکالیف و محدودیت‌های زن و مرد تعیین شده است و بر همین مبنا مدیریت کلان و اقتصادی بر عهده مردم نهاده و مدیریت نرم‌افزاری و محوریت تربیت فرزند به زن سپرده شده است و محدودیت‌های زن و مرد در خانه و جامعه نیز بر اساس مصالح جامع مادی و معنوی و بر پایه اصالت خانواده تنظیم گشته است.



اعرافی در ادامه پیام خود آورده است: وظایف و حقوق متقابل همسران و نیز پدر و مادر و فرزندان فصلی دیگر در نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است و در آن اصالت خانواده و محوریت زندگی جمعی خانواد‌گی و ارزش‌های متعالی معنوی به درستی رعایت شده است؛ الگوی "توازن زن، مرد، فرزندان، جامعه" الگوی متعالی مورد نیاز امروز بشر معاصر است؛ المصطفی(ص) و بنت‌الهدی باید در نظامات آموزشی، تربیتی، پژوهشی خود این الگو را طراحی و پردازش و اجراء و به جهان عرضه کنند.

