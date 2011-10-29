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۷ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۰۵

مرحله یک‌چهارم نهایی جام اتحادیه انگلستان قرعه کشی شد

مرحله یک‌چهارم نهایی جام اتحادیه انگلستان قرعه کشی شد

مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام اتحادیه انگلستان قرعه کشی شد و طی آن تیم‌های منچسترسیتی و چلسی با قرعه‌های سختی مواجه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی که به تازگی با برتری 6 بر یک مقابل منچستریونایتد در رقابت‌های لیگ برتر از اعتمادبه‌نفس بالایی برخوردار شده در زمین آرسنال با این تیم دیدار می کند.

بر پایه گزارش ساکرنت، چلسی هم در این مرحله از رقابت‌ها در ورزشگاه "استمفوردبریج" لندن میزبان قرمزپوشان لیورپول خواهد بود. منچستریونایتد، دیگر مدعی قهرمانی این رقابت‌ها در اولدترافورد میزبان تیم کریستال پالاس خواهد بود و کاردیف با بلکبرن روورز دیدار می کند.

تمام این دیدارها در تاریخ 28 نوامبر 2011 (7 آذر 1390) به صورت  تک مسابقه برگزار خواهد شد. دیدارهای مرحله نیمه نهایی در دو دیدار رفت و برگشت در تاریخ‌های 9 ژانویه 2012 (19 دی 1390) و 23 ژانویه 2012  (3 بهمن 1390) برگزار می شود و تک دیدار فینال هم در تاریخ 26 فوریه 2012 (7 اسفند 1390) در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1446763

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