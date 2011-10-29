تشکیل خانواده انسان را به بالاترین درجه معنویت می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی بعد از ظهر شنبه در مراسم جشن ازدواج 250 زوج شاهد که همزمان با سالروز ازدواج دخت نبی اکرم با حضرت علی(ع) در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: ازدواج یک امر مقدس است که در سایه آن انسان به بالاترین درجه معنویت و معرفت نایل می شود .

وی با اشاره به اینکه 250 زوج شاهد و ایثارگر در این روز فرخنده به امر مقدس ازدواج مبادرت کرده اند، گفت: با تلاش و کوشش مسئولان این جشن عظیم و مقدس برای دومین بار در استان کردستان برگزار شد تا زمینه برای ترویج ازدواج آسان در این استان فراهم شود .

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان با بیان اینکه ازدواج سنت پیامبر (ص) است، گفت: در سایه ازدواج تربیت انسان شکل می گیرد و دوام و قوام نسل در گرو امر ازدواج است .

سلیمانی با تاکید بر اینکه در آیات قرآن به کرات از واجب بودن ازدواج نام برده شده است، افزود: نیمی از دین انسان با ازدواج و نیم دیگر آن با تقوای الهی به دست می آید .

وی با تاکید به ترویج ازدواج آسان در جامعه گفت: سعادت انسان در گرو بصیرت است و با تجمل گرایی و رفتارهای غیر اسلامی از آموزه های دینی غافل می شویم که این امرعذاب الهی را چه در دنیا و چه در آخرت در پی خواهد داشت .

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان با اشاره به اینکه فرزندان شاهد و ایثارگر از هرگونه حمایت و محبت پدران و مادران خود بی بهره بوده اند، گفت: حمایت مادی و معنوی فرزندان شاهد یکی از وظایف اصلی مسئولان نظام جمهوری اسلامی است.