11 اثر از کردستان به جشنواره گلدسته های سپید ارسال شد

کامل گلباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دبیرخانه دائمی جشنواره بزرگ جوانان مساجد کشور به منظور جهت دهی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری در جهت جذب بیشتر و بهتر آنان به مساجد، جشنواره شعر و قطعات ادبی و آئینی با عنوان "گلدسته های سپید" را برگزار می کند .

وی با بیان اینکه جشنوار شعر جوانان مسجد با عنوان " گلدسته های سپید" فرصت مناسبی برای نشر و ترویج ارزش های اسلامی و تقویت روحیه نشاط در بین جوانان مسجدی است، افزود: 40 اثر در رشته های شعر نو، شعر کلاسیک، داستان نویسی و نثر ادبی، به مرحله استانی هفتمین جشنواره گلدسته های سپید رسید که پس از داوری 11 اثر منتخب به مرحله کشوری این جشنواره در استان ایلام ارسال شد .

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان بیان کرد: موضوعات آزاد دینی، آئینی و انقلابی با تاکید بر اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، فضائل اخلاقی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و نیز اماکن و مناسک دینی به ویژه مسجد و نماز از موضوعات محوری این جشنواره بود .

این مقام مسئول، هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی استعدادهای برتر، ایجاد فضای رقابت سالم، تلاش در جهت تولید آثار فاخر دینی در قالب های بدیع و هنری، معرفی ظرفیت ها و توانمندی های جوانان فعال کانون های مساجد و ارتقای سطح تخصصی نیروهای مستعد برشمرد .

گلباغی عنوان کرد: موضوع ویژه این جشنواره غدیر‌ و ‌امام علی (ع) است و آثار راه یافته در زمینه غدیر‌ و ‌امام علی (ع) به مرحله کشوری نیز به صورت ویژه و جداگانه مورد بررسی و داوری قرار می‌ گیرند .