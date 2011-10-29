11 اثر از کردستان به جشنواره گلدسته های سپید ارسال شد

کامل گلباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دبیرخانه دائمی جشنواره بزرگ جوانان مساجد کشور به منظور جهت دهی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری در جهت جذب بیشتر و بهتر آنان به مساجد، جشنواره شعر و قطعات ادبی و آئینی با عنوان "گلدسته های سپید" را برگزار می کند.
وی با بیان اینکه جشنوار شعر جوانان مسجد با عنوان " گلدسته های سپید" فرصت مناسبی برای نشر و ترویج ارزش های اسلامی و تقویت روحیه نشاط در بین جوانان مسجدی است، افزود: 40 اثر در رشته های شعر نو، شعر کلاسیک، داستان نویسی و نثر ادبی، به مرحله استانی هفتمین جشنواره گلدسته های سپید رسید که پس از داوری 11 اثر منتخب به مرحله کشوری این جشنواره در استان ایلام ارسال شد.
مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان بیان کرد: موضوعات آزاد دینی، آئینی و انقلابی با تاکید بر اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، فضائل اخلاقی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و نیز اماکن و مناسک دینی به ویژه مسجد و نماز از موضوعات محوری این جشنواره بود.
این مقام مسئول، هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی استعدادهای برتر، ایجاد فضای رقابت سالم، تلاش در جهت تولید آثار فاخر دینی در قالب های بدیع و هنری، معرفی ظرفیت ها و توانمندی های جوانان فعال کانون های مساجد و ارتقای سطح تخصصی نیروهای مستعد برشمرد.
گلباغی عنوان کرد: موضوع ویژه این جشنواره غدیر و امام علی (ع) است و آثار راه یافته در زمینه غدیر و امام علی (ع) به مرحله کشوری نیز به صورت ویژه و جداگانه مورد بررسی و داوری قرار می گیرند.
وی در پایان اظهار داشت: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره پنجم آبان ماه سال جاری بود که مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان جشنواره گلدسته های سپید دوم تا چهارم آذرماه سال جاری در استان ایلام برگزار می شود.
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