بیداری اسلامی و تاثیرات آن بر عمان/ اصلاحاتی برای حفظ تاج و تخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بی.بی.سی در تحلیل خود می نویسد : عمان پیوسته به ‌نوعی از ثبات محافظه‌ کارانه در رویکردها و جهت گیریهای بین‌ المللی‌ و منطقه ‌ای ‌اش مشهور بوده است. برد و تاثیر این سیاست تا به حدی است که در سی سال گذشته بر خلاف اکثر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کمتر تنشی در مناسبات عمان و ایران به وجود آمده است.

این سیاست خارجی در اصل ادامه سیاست داخلی عمان است. در عرصه اجتماعی و سیاسی هم سلطان قابوس نوعی ثبات توام با اصلاحات محافظه ‌کارانه را دنبال کرده و به رغم قدرت مطلقه‌ اش با خواست های محدودی که اینجا و آنجا در جامعه محافظه ‌کار عمان شکل گرفته همراهی و همگامی کرده تا "ثبات" کشور و تاج و تخت خودش دستخوش بحران نشود.

در عرصه اجتماعی و سیاسی سلطان قابوس نوعی ثبات توام با اصلاحات محافظه ‌کارانه را دنبال کرده و به رغم قدرت مطلقه‌ اش با خواست های محدودی که اینجا و آنجا در جامعه محافظه ‌کار عمان شکل گرفته همراهی و همگامی کرده است تا "ثبات" کشور و تاج و تخت خودش دستخوش بحران نشود. این مسئله نیز وجود دارد که شکافهای طبقاتی و اجتماعی در عمان نسبت به بسیاری از کشورهای عربی در سطح محدودتری است واثرات منفی روند مدرن ‌سازی بر بخشهای سنتی اقتصاد جامعه با آسیبها و محرومیت های اجتماعی شدید توام نبوده است. این مسئله نیز وجود دارد که شکافهای طبقاتی و اجتماعی در عمان نسبت به بسیاری از کشورهای عربی در سطح محدودتری است واثرات منفی روند مدرن ‌سازی بر بخشهای سنتی اقتصاد جامعه با آسیبها و محرومیت های اجتماعی شدید توام نبوده است.

از مطالبات اقتصادی تا ایجاد نظام مشروطه مدرن‌ سازی نظام آموزشی عمان با دستاوردهای قابل اعتنایی همراه بوده و دسترسی به آموزش به امری سهل و ساده در این کشور دو میلیون ۶۰۰ هزار نفری (یک میلیون و نهصدهزار نفر اهالی بومی و ۷۰۰ هزار نفر خارجی) بدل شده است. دولت سالانه یک چهارم بودجه خود را به امور آموزشی اختصاص می ‌دهد.

در عین حال، ساختارهای توسعه ‌نیافته ارتباطی در عمان نیز در جهت حفظ مناسبات موجود عمل می ‌کنند. به رغم اعلام علاقه مکرر پادشاه به پیشرفت های تکنولوژیک ارتباطی و لزوم به کارگیری آنها در عمان، بسیاری از مناطق این کشور همچنان فاقد اینترنت است و از کل جمعیت دو میلیون و ششصد هزار نفری عمان تنها ۳۰۰ هزار کاربر امکان دسترسی به آن را دارند.

مجموعه عوامل یادشده سبب شده که بیداری اسلامی تاثیراتی حاشیه‌ ای بر ساخت سیاسی و اجتماعی عمان داشته باشد و جوش و خروشی که چند ماه پیش در این کشور شکل گرفت، به لحاظ دامنه و استمرار محدود بماند و حتی با موارد مشابه در کشورهای سلطنتی، مانند اردن و مراکش و بحرین هم قابل قیاس نباشد.

تظاهرات و اعتراضاتی که در اسفند سال گذشته در برخی از نقاط عمان بروز کرد قدرت سلطان قابوس را به چالش نکشید، معترضان خواهان امکانات رفاهی و اجتماعی بیشتر و زمینه‌ سازی برای مشارکت سیاسی فزونتر بودند که در نهایت پادشاهی مطلقه را به سوی پادشاهی مشروطه سوق دهد. در واقع اعتراض‌ها عمدتاً بر مطالباتی مانند افزایش حقوق، فرصت های شغلی بیشتر، مهار تورم و رفع برخی نابسامانیهای اداری و عمرانی و افزایش قدرت مجلس شورا متمرکز بود.

گرچه خشونت پلیس سبب شد که شش نفر از تظاهرات ‌کنندگان جان خود را از دست بدهند، ولی با قول و قرارهای دولت، بحران فروکش کرد. بخشی از این قول ‌و قرارها، همچون پرداخت حقوق بیکاری، افزایش حداقل دستمزد، ایجاد ۵۰ هزار شغل جدید در بخش دولتی تا کنون کاملاً یا تا بخشی عملی شده ‌اند. با توجه به متورم بودن دستگاه بروکراسی در عمان، ایجاد شغلهای دولتی جدید لزوماً با پیامدهای مثبتی توام نخواهد بود و صرفاً تاکتیکی برای فرونشاندن اعتراضها تلقی می‌ شود که در درازمدت باید تصحیح شود.

چهره‌ های جدید در مجلس شورای عمان در ساحل دریای عمان با مساحتی کمتر از یک پنجم خاک ایران، طبق قانون اساسی سال ۱۹۹۶ دارای نظام مبتنی بر سلطنت مطلقه است. تشکیل حزب در عمان ممنوع است و نامزدان شورای مشورتی باید به صورت مستقل ثبت‌ نام کنند.

تظاهرات و اعتراضاتی که در اسفند سال گذشته در برخی از نقاط عمان بروز کرد قدرت سلطان قابوس را به چالش نکشید، معترضان خواهان امکانات رفاهی و اجتماعی بیشتر و زمینه‌ سازی برای مشارکت سیاسی فزونتر بودند که در نهایت پادشاهی مطلقه را به سوی پادشاهی مشروطه سوق دهد. در واقع اعتراض‌ها عمدتاً بر مطالباتی مانند افزایش حقوق، فرصت های شغلی بیشتر، مهار تورم و رفع برخی نابسامانیهای اداری و عمرانی و افزایش قدرت مجلس شورا متمرکز بود. شورای مشورتی که تا کنون نمونه ‌ای بسیار ابتدایی از مجالس قانونگذاری حتی در برخی از کشورهای عربی بوده، متشکل از دو مجلس (شورا و سنا) است. این شورا در باره لوایح و قوانین پیشنهادی دولت بحث می‌ کند، اما تا کنون اجازه رای ‌دهی در باره آنها را نداشته است. وزرا نیز در صورت طرح سوال از سوی نمایندگان باید به آنها پاسخ دهند، ولی شورا حق برکناری آنها را ندارد. شورای مشورتی که تا کنون نمونه ‌ای بسیار ابتدایی از مجالس قانونگذاری حتی در برخی از کشورهای عربی بوده، متشکل از دو مجلس (شورا و سنا) است. این شورا در باره لوایح و قوانین پیشنهادی دولت بحث می‌ کند، اما تا کنون اجازه رای ‌دهی در باره آنها را نداشته است. وزرا نیز در صورت طرح سوال از سوی نمایندگان باید به آنها پاسخ دهند، ولی شورا حق برکناری آنها را ندارد.

مجلس سنا یا شورای دولتی مرکب از ۴۱ نفر است که از سوی پادشاه منصوب می‌ شوند. مجلس شورا ۸۴ عضو دارد که پادشاه آنها را از میان ۱۶۸ نامزدی که بیشترین رای را کسب کرده‌اند دستچین می‌ کند.

در سایه تاثیر بیداری اسلامی و رویدادها و اعتراض هایی که در اسفندماه در عمان اتفاق افتاد انتخابات دور جدید شورای عمان تا حدودی متفاوت از دوره‌های قبل بود. در این انتخابات که ۲۳ مهر برگزار شد برای تصاحب ۸۴ کرسی مجلس ۱۱۳۳ نفر، از جمله ۷۷ زن خود را نامزد کرده بودند. رقم زنان کاندیدا نیز نسبت به دور قبل تقربیاً ۴ برابر شده بود. از یک میلیون و نهصد ‌صدهزار نفری اهالی بومی عمان ۵۲۲ هزار نفر از صاحبان حق رای برای شرکت در این انتخابات ثبت‌ نام‌ کرده بودند که نسبت به دور قبل افزایشی ۲۷ درصدی را نشان می‌ داد.

در دورهای قبلی انتخابات مجلس شورا عمدتا نمایندگان و وابستگان به رهبران قبایل و محافل پرنفوذ نزدیک به دربار بودند که فهرستهای انتخاباتی را تعیین می‌ کردند. این بار نیز ۲۰۰ نامزد مستقل زیر فشار محافل یادشده مجبور شدند از شرکت در انتخابات صرفنظر کنند. با این همه، راه‌ یافتن سه تن از فعالان حقوق بشر و از سازماندهندگان و فعالان اعتراضهای اسفندماه گذشته به مجلس جدید نشان دهنده گسستی ولو محدود در روند یادشده است، گسستی که زیر تاثیر بهار عربی و اعتراضهای چند ماه پیش در خود عمان، امکان واقعیت یافته است. این بار یک زن نیز به شورای مشورتی راه یافته است.

اصلاحاتی محدود در جهت کاهش قدرت شاه

چهار روز پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای عمان، سلطان قابوس به برخی دیگر از وعده‌ و وعیدهای کلی دیگر خود عمل کرد و به این شورا اختیارات وسیعتری داد. به این ترتیب، از این پس رئیس شورا را پادشاه منصوب نمی ‌کند، بلکه با رای مخفی نمایندگان تعیین می‌ شود. شورای جدید همچین اختیار دارد که راساً طرحهای قانونی بنویسد و تصویب کند که اجرای آنها در صورت تایید سنا و پادشاه برای دولت الزامی است. در بررسی کارنامه وزیران و استیضاح آنها نیز شورا صاحب اختیارات بیشتری شده است.

همچنین از این پس به هنگام مرگ پادشاه اگر اعضای خانواده سلطنتی نتوانند ظرف سه روز بر سر جانشین او به توافق برسند، شورای دفاعی کشور در جلسه ‌ای مشترک با روسای مجلس شورا و سنا و دو عضو از سالخورده ‌ترین نمایندگان این دو نهاد در این باره تصمیم خواهد گرفت. سلطان قابوس که از ۴۰ سال پیش بر عمان حکمرانی می‌کند، فاقد فرزند است.

اصلاحات یادشده با استقبال محتاطانه فعالان مدنی و هواداران سلطنت مشروطه روبرو شده است. اما هم دامنه محدود تغییرات در قانون اساسی، هم ترکیب شورا که عمدتاَ قبیله ‌ای و تحت تاثیر محافل پرنفوذ مناطق باقی مانده و هم این واقعیت که مصوبات شورا باید باز هم به تایید مجلس سنایی برسند که نمایندگانش منصوب شاه هستند از نکات مورد انتقاد مخالفان است.

روند احتمالاً مثبت تحولات در کشورهای دیگری که بهار عربی را تجربه کرده ‌اند شاید بر تسریع اصلاحات سیاسی در عمان بی‌ تاثیر نماند و اصلاحات دیگری را نیز در این کشور رقم زند.