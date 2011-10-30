محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر از فعالیت سامانه رصد برای ورود اطلاعات مربوط به شاغلان جدید در سال جاری خبر داد و گفت: طراحی این سامانه به نحوی است که علاوه بر امکان ورود اطلاعات در استان ها توسط مسئولان، 10 هزار کاربر نیز بتوانند به صورت همزمان از سامانه استفاده کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: در حال حاضر از تمامی شهرستان ها و استان ها امکان ارائه اطلاعات به سامانه فراهم شده است و این کار در حال انجام است.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: در سامانه ملی رصد رکوردهای اطلاعاتی مختلفی پیش بینی شده است و ما آماده ایم تا شرایط دسترسی به این اطلاعات را برای نمایندگان مجلس فراهم کنیم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: متناسب با سطح دسترسی ناظرین و کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استان ها می توان این امکان را برای نمایندگان مجلس نیز فراهم کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان اعتبارسنجی و راستی آزمایی مشاغل جدید ایجاد شده از سال گذشته تاکنون را از ویژگی های سامانه ملی رصد برشمرد و تصریح کرد: نمایندگان مجلس می توانند از این طریق سوالات و ابهامات خود را برطرف کنند و دیگر نیازی به کلی گویی نیست.

به گفته فروزان مهر، تاکنون هیچ یک از نمایندگان مجلس برای دریافت کد کاربری ویژه ورود به سامانه ملی رصد درخواستی ارائه نکرده اند ولی این آمادگی وجود دارد تا به محض دریافت درخواست، کارها پیگیری شود.