ماشاء الله عظیمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه جامعه هدف بانک توسعه تعاون، تعاونگران و بنگاه های کوچک و متوسط است، گفت: هم اکنون در روند خدمت رسانی به تعاونگران هیچگونه خللی وجود ندارد.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به وجود سرعت مناسب در پرداخت تسهیلات به تعاونی ها و اتحادیه ها، اظهار داشت: بخش مهمی از تفاهم نامه های پرداخت تسهیلات در نیمه دوم سال اجرایی می شوند.

عظیمی خاطرنشان کرد: با توجه به اجرایی شدن تفاهم نامه های مختلف در نیمه دوم سال جاری تسهیلات دهی 20 درصد افزایش می یابد.

وی در این ارتباط که نحوه نظارت بر پرداخت درست تسهیلات به متقاضیان تعاونی چگونه است؟ گفت: در مورد تمام بانک های دنیا باید نظارت های داخلی و میدانی افزایش پیدا کند تا بتوان در بستر استفاده از تکنولوژی اطلاعات، نظارت های از راه دور را تقویت کرد.

این مقام مسئول در بخش تعاون، تاکید کرد: همچنین اگر به بانکداری اسلامی و عقود اسلامی و انجام سالم عقود توجه شود، مشکلی پیش نخواهد آمد. در شرایط فعلی بانک توسعه تعاون رسالت بزرگی دارد، بنابراین نظارت همواره در دستور جدی کار است.

عظیمی از تلاش برای جلوگیری از وقوع کندی در کار تسهیلات دهی به تعاونی ها سخن گفت و بیان داشت: اگر نظارت ها منظم باشد هیچگونه کندی در کار پیش نخواهد آمد.