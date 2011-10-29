900 هزار دلار جایزه اسیر کردن یک نظامی صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، "خالد بن طلال بن عبدالعزیز آل سعود" برای کسانی که بتوانند نظامیان رژیم صهیونیستی را اسیر کنند پاداش 900 هزار دلاری اختصاص داد.

این شاهزاده سعودی گفت : این جایزه پس از تهدیدات علیه الشیخ عوض القرنی مبلغ عربستانی که صد هزار دلار جایزه برای کسی که نظامی اسرائیلی را اسیر کند قرار داده بود، تعیین شده است.

وی افزود: یهودیان افراطی یک میلیون دلار برای کسی که القرنی را بکشد جایزه تعیین کرده بودند که من برای همبستگی با القرنی 900 هزار دلار به صد هزار القرنی اضافه می کنم تا هر کس که یک نظامی اسرائیلی را دستگیر کند یک میلیون جایزه دریافت کند.

شایان ذکر است که گلعاد شالیت نظامی اسرائیلی اخیرا با تعدادی از اسیران فلسطینی مبادله شد که این موضوع فلسطینی ها را به گرفتن اسیران بیشتر تشویق کرده است.