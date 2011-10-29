استعفای مطهری واقعی نیست/ هیئت رئیسه برای انصراف نمایندگان لابی نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه امروز در نشست آبان ماه جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به استعفای علی مطهری از مجلس به دلیل عدم مطرح شدن طرح سوال از رئیس جمهور، گفت: آقای مطهری یک ماه قبل نامه ای با درخواست بیش از 100 از نمایندگان را به عنوان طرح سوال از رئیس جمهوری به هیئت رئیسه تحویل داد که ما آن را به کمیسیون های تخصصی مجلس ارجاع دادیم.

وی افزود: بر اساس اصل 88 قانون اساسی باید برای طرح سوال از رئیس جمهوری امضای یک چهارم از نمایندگان مجلس موجود باشد، در حالیکه زمانی که مطهری طرح سوال از رئیس جمهور را به هیئت رئیسه تقدیم کرد، برخی از نمایندگان مراجعه کردند و عنوان داشتند ما زمانی طرح سوال از رئیس جمهور را مطرح کردیم که وی 11 روز خانه نشینی کردیم و با توجه به بازگشت احمدی نژاد به دولت دیگر اصراری به طرح سوال نداریم.

با هنر با تأکید بر اینکه در همان ایام 15 نفر از نمایندگان استعفای خود را پس گرفتند گفت: ما به عنوان اعضای هیئت رئیسه به هیچ عنوان وارد لابی گری برای انصراف از طرح سوال از رئیس جمهور نشدیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هم اکنون تعداد امضاهای سوال از رئیس جمهور 69 عدد است و از حد نصاب پایین تر به شمار می رود و لذا در حال حاضر قابل رسیدگی نیست.

وی ادامه داد: با این وجود با صراحت اعلام می کنم اگر 5 نفر دیگر اضافه شوند و تعداد امضاها از مرز 73 رد شود این سوال در صحن علنی اعلام وصول خواهد شد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پافشاری علی مطهری بر استعفای خود گفت: استعفاری علی مطهری در حال حاضر به قوت خود باقی است که فردا یا سه شنبه جاری در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

باهنر تأکید کرد: البته خبر داریم آقای مطهری به قصد رفتن از مجلس استعفا نداده است، بلکه از یک فرآیند آیین نامه ای استفاده کرده و عنوان کرده است می خواهم با استفاده از این فرآیند حرفهای خود را مطرح کنم.

اگر یکی از امضاکنندگان طرح سوال از رئیس جمهور بودم سوال در صحن مطرح می شد

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص خود در میان امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهور، من جزو سوال کنندگان نیستم، چرا که اگر بودم حتماً این سوال در صحن علنی مجلس مطرح می شد.