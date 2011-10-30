525 زوج جوان اردبیلی راهی خانه بخت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کمیته امداد امام(ره) استان اردبیل شامگاه شنبه در مراسم جشن ازدواج این زوجها اظهار داشت: برای این تعداد از نو عروسان بیش از 10 میلیارد ریال کمک شده است.

بهروز زلالی با بیان اینکه کمک به تامین جهیزیه به نوعروسان و ازدواج فرزندان مددجویان از اولویت کمیته امداد است، عنوان کرد: بیش از 15 هزار جوان در آستانه ازدواج در استان نیازمند مساعدت هستند.

وی افزود: تلاش می شود امسال با پرداخت وام کارگشایی در جهت ایجاد انگیزه در راستای کار و اشتغال، افراد تحت پوشش کمیته امداد را به توانمندی و خودکفایی کامل رساند.

این مسئول با اشاره به اهمیت ازدواج در دین اسلام، تدین، اخلاق، صداقت و روابط عاطفی و صمیمی را از عوامل استحکام خانواده ها عنوان کرد.

این مراسم با برنامه هایی نظیر مولود خوانی، تواشیح و... برگزار شد و زوجهای جوان آغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند.

به همین مناسبت در شهرستانهای مشگین شهر و نمین نیز مراسم جشن ازدواج زوجهای جوان تحت پوشش کمیته امداد برگزار شد.





