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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

با مساعدت خیران/

525 زوج جوان اردبیلی راهی خانه بخت شدند

525 زوج جوان اردبیلی راهی خانه بخت شدند

اردبیل - خبرگزاری مهر: به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه(س) بیش از 525 زوج جوان تحت پوشش کمیته امداد استان اردبیل با مساعدت خیران راهی خانه بخت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کمیته امداد امام(ره) استان اردبیل شامگاه شنبه در مراسم جشن ازدواج این زوجها اظهار داشت: برای این تعداد از نو عروسان بیش از 10 میلیارد ریال کمک شده است.

بهروز زلالی با بیان اینکه کمک به تامین جهیزیه به نوعروسان و ازدواج فرزندان مددجویان از اولویت کمیته امداد است، عنوان کرد: بیش از 15 هزار جوان در آستانه ازدواج در استان نیازمند مساعدت هستند.

وی افزود: تلاش می شود امسال با پرداخت وام کارگشایی در جهت ایجاد انگیزه در راستای کار و اشتغال، افراد تحت پوشش کمیته امداد را به توانمندی و خودکفایی کامل رساند.

این مسئول با اشاره به اهمیت ازدواج در دین اسلام، تدین، اخلاق، صداقت و روابط عاطفی و صمیمی را از عوامل استحکام خانواده ها عنوان کرد.

این مراسم با برنامه هایی نظیر مولود خوانی، تواشیح و... برگزار شد و زوجهای جوان آغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند.

 به همین مناسبت در شهرستانهای مشگین شهر و نمین نیز مراسم جشن ازدواج زوجهای جوان تحت پوشش کمیته امداد برگزار شد.
 

 

کد مطلب 1446822

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