میزگرد "وال استریت، آغازی بر یک پایان؟" برگزار می شود

محمدسعید سرافراز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت : همزمان با خیزش مردمی در آمریکا بر ضد نظام سرمایه داری و شکل گیری جنبش فتح وال استریت ، میزگرد تحلیل و بررسی با عنوان "وال استریت، آغازی بر یک پایان؟" برگزار می شود.



وی تصریح کردک : در این نشست سیدعباس نبوی، عضو هیئت موسس دفتر تحکیم وحدت؛ فواد ایزدی از اساتید دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و صادق زیباکلام، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به بیان دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود در خصوص قیام مردمی وال استریت می پردازند.



مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد که این نشست ساعت 13، فردا دوشنبه، نهم آبان ماه در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

