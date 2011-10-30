نبود مدیریت واحد شهری/ برخی مناطق قم فقط یک بانک دارد

به گزارش خبرنگار مهر، "شهر یک اثر هنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد." هدف غایی یک شهر ایجاد محیطی خلاق و پرورنده برای مردمی است که در آن زندگی میکنند. چنین محیطی با گوناگونی بسیار، آزادی انتخاب به افراد میدهد و زمینه خلاقیت را فراهم میآورد، فضای شهر حداکثر ارتباط را با مردم و زیستگاه پیرامونشان برقرار میکند و تنها یک وسیله برای در اختیار گذاردن تمام اینها در دست دارد و آن امکانات مناسب شهری است.
نبود مدیریت واحد شهری یکی از خلاءهایی است که طی سالهای گذشته آسیبهای جدی را بر پیکره ساختار اداری شهر وارد کرده و حجم قابل توجهی از فعالیتها بدون پشتوانه عمیق فکری و مدیریت واحد انجام میشود.
در این میان ذکر یک نمونه از متوازننبودن امکانات رفاهی و دولتی در شهر قم و پیامدهای آن برای شهروندان خالی از لطف نیست.
در سالهای اخیر با اعمال برخی سیاستهای اقتصادی از جمله واریز یارانههای نقدی به حساب خانوارها، همه خانوارها به نوعی وابستگی اجباری به بانکها پیدا کردند.
با این رویکرد اقتصادی انتظار میرود بانکها با فراگیرکردن و تنوع خدمات در کنار توجه به جلب مشتری برای مشارکت در سپردهگذاری و سرمایهگذاری، به مقوله ارائه خدمات رفاهی و تسهیلات به مشتریان اهتمام داشته باشند، اما این مهم در قم مورد بیمهری قرار گرفته است. به عنوان مثال در منطقه شیخ آباد قم که یکی از محرومترین مناطق شهری است، تنها یک شعبه بانکی وجود دارد.
شاید دیگر شعب بانکی برای جلب مشتری از روشهای جذاب تبلیغاتی و تغییر دکور و شیشهای کردن گیشهها و استفاده از رنگهای متنوع در طراحی ساختمان و انواع و اقسام روشهای فیزیکی و غیرفیزیکی استفاده کنند اما ساکنان منطقه شیخ آباد قم نیازی به این ابزارها ندارند. آنها برای استفاده از خدمات بانکی ناگزیرند فقط یک شعبه بانکی را انتخاب کنند.
این مسئله در ایام انتخاب شعب بانکی برای واریز یارانههای نقدی ملموس بوده و حجم قابل توجهی از اهالی این منطقه اقدام به افتتاح حساب بانکی در این شعبه کردند و هر زمانی که یارانهها به حساب خانوارها واریز میشود جمعیت منطقه شیخ آباد قم فوج فوج به سمت این شعبه بانکی میروند و با تحمل ساعتها انتظار به مراد خویش میرسند.
قریب به 50 هزار نفر در منطقه شیخ آباد قم ساکن هستند که فقط چهار کارمند به حجم قابل توجه مشتریان این شعبه بانکی خدمات ارائه میدهند و همین امر نارضایتی مردم این منطقه از نحوه ارائه خدمات بانکی را به همراه دارد.
عادلانه نبودن اختصاص امکانات
امین گنجی یکی از شهروندان منطقه شیخ آباد قم است که در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد لزوم رفع محرومیت از مناطق محروم قم اظهار داشت: وقتی صحبت از رفع محرومیت میشود فوراَ ذهن مسئولان به سمت ارائه خدماتی از قبیل آسفالت و جدول گذاری و ساخت پل میرود.
وی ادامه داد: هر چند که منطقه شیخ آباد از این امکانات هم محروم است اما به نظر من رفع محرومیت صرفاَ توجه به این امکانات نیست، بلکه امکان بهرهمندی شهروندان از امکانات مختلف به صورت یکسان و عادلانه است.
وی افزود: شهروندان مناطق دیگر با تنوع شعب بانکی مواجه هستند و طبق سلیقه خانواده و درنظرگرفتن مزیتهای استفاده از خدمات بانکی، با یک یا چند شعبه بانکی مشارکت میکنند اما شهروندان شیخ آباد اگر بخواهند در بانک دیگری سرمایهگذاری کنند و یا از سایر خدمات بانکی بهرهمند شوند باید به مرکز شهر و یا منطقه دیگری مراجعه کنند و این مسئله با مشکلاتی همراه است.
گنجی اظهار داشت: هر زمانی که به این بانک مراجعه میکنم و یا از کنار آن رد میشوم تعداد قابل توجهی از مردم را میبینم که برای امور بانکی صف ایستادهاند و یا در کنار دستگاه خودپرداز این بانک منتظرند تا نوبت آنها فرا برسد.
وی خواستار توجه بیشتر مسئولان به مناطق محروم قم به ویژه شیخ آباد و نیروگاه این شهر شد و گفت: این مناطق بیشترین حجم جمعیت شهر قم را در خود جای داده است اما از نظر ارائه خدمات و امکانات مورد بیمهری قرار گرفته است.
تاخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج
علی محمدی جوان 22 سالهای که به تازگی ازدواج کرده و برای تهیه امکانات اولیه زندگیاش درخواست وام ازدواج از این بانک کرده است، درباره مشکلاتش گفت: کسی که در اولین روزهای زندگیاش به دنبال گرفتن تسهیلات ازدواج میرود مطمئناَ نیاز فوری به این تسهیلات دارد وگرنه بسیاری از افراد حتی فکر استفاده از این تسهیلات به ذهنشان خطور نمیکند، بنابراین روند ارائه این تسهیلات به زوجهای جوان باید به گونهای باشد که آنها را در ابتدای زندگیاشان مایوس نکنند.
وی ادامه داد: بنده برای گرفتن این تسهیلات بارها به بانک مراجعه کردم تا اینکه نزدیک به یک ماه پیگیری و صرف هزینه زیاد توانستم این تسهیلات را دریافت کنم.
وی سختگیری در معرفی ضامن را یکی از مشکلات تسهیلات ازدواج عنوان کرد و یادآور شد: برخلاف آنچه که مسئولان کشوری و استانی در مورد عدم سختگیری در پرداخت تسهیلات ازدواج مطرح میکنند، متاسفانه بیشتر شعب بانکی قوانین و سیاستهای کلان و خرد خود را به رخ جوانان میکشند، به عنوان مثال بنده یک ضامن کارمند را برای دریافت تسهیلات ازدواج معرفی کردم که مورد پذیرش واقع شد اما در مورد معرفی ضامن دیگری به عنوان شخص به اصلاح خوش حساب، چندین نفر را معرفی کردم اما به اعتقاد کارشناسان این بانک، این افراد صلاحیت ضمانت از بنده را نداشتند و سرانجام پس از چند روز معطلی، یکی از این ضامنها انتخاب شدند.
محمدی گفت: پس از اینکه پروندهام تکمیل شد، به من گفتند 10 الی 15 روز بعد مراجعه کنم که اگر مشکلی نبود، ضامنها برای درج امضا به بانک مراجعه کنند و وقتی علت این فاصله زمانی را پرسیدم، مدیر شعبه دلیل آن را تعداد زیاد پروندههای تسهیلات ازدواج اعلام کرد و حتی گفته بود که برخی از شعب بانکی 45 روز تا دو ماه زمان برای پرداخت این تسهیلات در نظر میگیرند.
سختگیری در ضمانتها
هر چند که بانکها برای اعطای تسهیلات قوانین خاص خودشان را اجرا میکنند اما در منطقه شیخ آباد قم، به دلیل پائین بودن درآمدها و زندگی ساده مردم سختگیری بیشتری برای دریافت ضمانتها اعمال میشود، به گونهای که بانکها برای اطمینان از بازگشت تسهیلات، ضمانتهای معتبری از مشتریها طلب میکنند و چه بسا افرادی زیادی به خاطر این سخت گیریها از ادامه کار منصرف شوند.
مطمئناَ در نوع نگاه مدیران تنها بانک منطقه شیخ آباد قم این تفکر وجود دارد که ممکن است خانوادههای کم درآمد این منطقه در پرداخت اقساط تسهیلات بدقولی کنند، بنابراین آنها مجبورند به اهالی این منطقه اطمینان نداشته باشند.
مسئولان چارهاندیشی کنند
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتقاء وضعیت خدمات رسانی بانکها با توجه به رویکرد اقتصادی خاصی که دارند مطلوب نیست و این امر باعث شده که از ایجاد شعبه جدید بانکی در مناطق این چنینی (شیخ آباد) که توجیه اقتصادی کمتری برای حضور بانکها دارد پرهیز کنند.
حسن بختیاری ادامه داد: بانکها باید برای ارائه خدمات بانکی فراگیر از جمله پرداخت یارانههای نقدی در مناطق محروم و پرجمعیت چارهای بیندیشند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم برای رفع مشکل ارائه خدمات بانکی به شهروندان منطقه شیخ آباد قم پیشنهاد کرد که تعدادی از اهالی این منطقه درخواستهای خود را به صورت مکتوب به استانداری قم و سرپرستی شعب بانکهای استان ارسال کنند تا به وضعیت این منطقه رسیدگی شود.
توجه به مناطق محروم باید فراگیر باشد
بختیاری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد لزوم توجه به این مناطق اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال گذشته در جمع اقشار مختلف مردم قم به صورت خاص از منطقه نیروگاه و امامزاده ابراهیم(ع) نام بردند و خواستار توجه هر چه بیشتر به این مناطق شهری شدند.
وی افزود: متاسفانه نگاه مسئولان استان به فرمایشات مقام معظم رهبری بیشتر توجه به زیرساختهای عمرانی است، در حالی که باید به موازات فراهم کردن زیرساختهای عمرانی به وضعیت خدماتی و فرهنگی این مناطق هم رسیدگی شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: ایجاد مراکز فرهنگی و اقتصادی که وابستگی به دولت دارند از جمله فروشگاههای بزرگ و... در این مناطق بسیار حائز اهمیت است و میتواند بخشی از نیاز مردم این مناطق را برآورده کند.
بختیاری با انتقاد از متوازن نبودن امکانات دولتی در مناطق شهری اظهار داشت: متاسفانه همه ادارات شهر قم در مناطق غیرمحروم واقع شدهاند و این یکی از نکات قابل نقد در عملکرد مجموعه دولتی استان است.
وی ادامه داد: در طول سالهای اخیر ساختمانهای دولتی در محلهای مناسب و برخوردار از امکانات احداث شدند و مجموعههای دولتی از حضور در مناطق محروم پرهیز میکنند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه حتی یک اداره کل در منطقه پرجمعیت نیروگاه قم وجود ندارد، تصریح کرد: حدود 500 هزار نفر از جمعیت شهر قم در مناطق شهری 2 و 6 سکونت دارند در حالی که تنها ساختمان شورای اسلامی شهر قم در این مناطق ایجاد شده است که در روند ارائه خدمات به مردم این مناطق توفیقاتی داشته است.
وی افزود: با ایجاد ساختمان شورای اسلامی شهر قم در منطقه محروم قم، تعدادی از معاونتهای شهرداری قم نیز در این منطقه حضور پیدا کردند.
بختیاری با بیان اینکه رویکرد و توجه به مناطق محروم باید فراگیر باشد، اظهار داشت: اگر این رویکرد در مجموعه دستگاههای دولتی به وجود آید، مطمئناَ در توسعه و پیشرفت مناطق محروم قم تحول چشمگیری صورت میگیرد.
به هر حال ایجاد محیطی خلاق و پرورنده برای مردمی که در قم زندگی میکنند نیازمند امکانات مناسب شهری است و باید شهر قم را به عنوان یک مجموعه یکپارچه در نظر گرفت تا اعتبارات و امکانات به صورت متوازن و با درنظرگرفتن موقعیت جغرافیایی و نیازمندیهای شهروندان توزیع شود.
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