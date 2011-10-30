افزایش 17 درصدی ازدواج در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله عسکری با اشاره به آمار و ثبت وقایع حیاتی در استان قم گفت:‌ تعداد متولدین در 6 ماهه نخست سال جاری 10 هزار و 537 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.7 درصد رشد داشته است به طوری که روزانه به طور متوسط 6.56 درصد واقعه ولادت در استان رخ می‌دهد.



وی با اعلام فوت روزانه 14 نفر به طور متوسط در قم افزود: این تعداد در 6 ماهه نخست سال جاری دو هزار و 655 نفر بوده است.



مدیرکل ثبت احوال استان قم از رشد 17 درصدی ازدواج در استان خبر داد و تصریح کرد: میزان رویداد ازدواج در 6 ماه نخست سال جاری هفت هزار و هشت مورد بوده است که از این تعداد هزار و 243 مورد آن منجر به طلاق شده است.



عسکری در خصوص میزان تولد دختران نسبت به پسران در این مدت خاطرنشان کرد: در ازای تولد هر 100 دختر 103 پسر در استان متولد شده است.



وی اظهار داشت: فراوانی نام در بین پسرها به ترتیب با اولویت امیرعلی، علی، ابوالفضل و در بین دختران به ترتیب فاطمه، زهرا و زینب است.

