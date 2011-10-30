83 درصد سرقت ها در زنجان کشف شد

سرهنگ یحیی شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برقراری نظم و امنیت مطلوب در سطح استان بدون تعامل، ارتباط و همکاری نزدیک با سایر سازمان ها، ارگان ها، اعضای شورای تامین و به خصوص مسئولان قضایی استان میسر نمی شود.

وی ادامه داد: تمام فعالیت ها و اقدامات فرماندهی انتظامی استان نیز در راستای گسترش این تعاملات صورت می گیرد.

سرهنگ شرفی در ادامه به اجرای طرح های مختلف امنیتی و انتظامی اشاره کرد افزود: فرماندهی انتظامی استان در سال جاری با اقدامات حساب شده حضور و همت خوب همه فرماندهان ، رؤسا و کارکنان طرح های مختلفی را در راستای برقراری نظم و امنیت و کاهش جرائم اجرا کرده که نتایج خوبی در بر داشته است.

سرهنگ شرفی ادامه داد: خوشبختانه در استان آمار جرایم خشن مثل سرقت مسلحانه، آدم ربایی، سرقت از بانک و.. که بیش از سایر جرایم افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار می دهند منفی بوده و اکثر قریب به اتفاق جرایم به وقوع پیوسته مثل سرقت به عنف و زورگیری کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: در حوزه پیشگیری از سرقت علیرغم گسترش حوزه های شهری، ایجاد شهرک های جدید، افزایش جمعیت، وسایط نقلیه شاهد افزایش 24 درصدی کشفیات در سطح استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بودیم که در سال جاری 83 درصد از سرقت های به وقوع پیوسته کشف شده است.

سرهنگ شرفی افزود: در این زمینه در سال جاری 379 نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

فرمانده انتظامی استان در ادامه گزارشی از سایر اقدامات فرماندهی انتظامی استان در خصوص مبارزه با مواد مخدر، مشروبات الکلی، کالای قاچاق، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، پیشگیری از تصادفات ارائه کرد.

سرهنگ شرفی اظهار امیدواری کرد با توکل به پروردگار منان، برنامه ریزی مناسب، همت و تلاش مضاعف کارکنان شاهد نتایج مثبت در ارتباط با تامین نظم و امنیت و آرامش آحاد مردم شریف استان باشیم.