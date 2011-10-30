دیدار سایپا و فولاد خوزستان به رغم شرایط جوی نامساعد در کرج

مسلم ناصرخاکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی سه روز گذشته کرج شاهد بارش مداوم باران بوده و شرایط مساعدی به شهر حاکم نیست با این حال بازی تحت هر شرایطی برگزار خواهد شد و سازمان لیگ برتر نیز تاکید بر برگزاری این بازی و فراهم نمودن شرایط برگزاری آن دارد.

خاکی افزود: ورزشگاه انقلاب در دست تعمیر است ودر حال حاضر جایگاه خبرنگاران و Vip مسقف نیست اما با همه این کمبودها فردا محکوم به برگزاری بازی هستیم و باید این بازی را تحت هر شرایطی برگزار نماییم.

شایان ذکر است، دیدار تیم های سایپا و فولاد خوزستان امروز یکشنبه راس ساعت 16:40 بعد از ظهر به میزبانی ورزشگاه انقلاب برگزار می شود.

