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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

دیدار سایپا و فولاد خوزستان به رغم شرایط جوی نامساعد در کرج

دیدار سایپا و فولاد خوزستان به رغم شرایط جوی نامساعد در کرج

کرج - خبرگزاری مهر: نائب رییس هیئت فوتبال استان البرز و نماینده هیئت در بازیهای لیگ برتر گفت: بازی سایپا و فولاد خوزستان در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر امروز برگزار خواهد شد.

مسلم ناصرخاکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی سه روز گذشته کرج شاهد بارش مداوم  باران بوده و شرایط مساعدی به شهر حاکم نیست با این حال بازی تحت هر شرایطی برگزار خواهد شد و سازمان لیگ برتر نیز تاکید بر برگزاری این بازی و فراهم نمودن شرایط برگزاری آن دارد.

خاکی افزود: ورزشگاه انقلاب در دست تعمیر است ودر حال حاضر جایگاه خبرنگاران و Vip مسقف نیست اما با همه این کمبودها فردا محکوم به برگزاری بازی هستیم و باید این بازی را تحت هر شرایطی برگزار نماییم.

شایان ذکر است، دیدار تیم های سایپا و فولاد خوزستان امروز یکشنبه راس ساعت 16:40 بعد از ظهر به میزبانی ورزشگاه انقلاب برگزار می شود.
 

کد مطلب 1446837

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