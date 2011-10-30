دو گروه نمایشی سیستان و بلوچستان به جشنواره تئاتر منطقه ای راه یافتند

سید ابوالفضل هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دو گروه نمایشی از سیستان و بلوچستان که در پایان جشنواره استانی، جواز حضور در بیست و سومین جشنواره منطقه ‌ای کشور را کسب کرده بودند روز شنبه برای شرکت در این جشنواره به جزیره قشم اعزام شدند.

وی گفت: نمایشنامه های اعترافاتی درباره زنان به کارگردانی رامین رخ‌ فروز از زاهدان و ایستاده تا مقصد به کارگردانی نصیر برهانزهی از ایرانشهر با رای هیئت داوران جشنواره تئاتر استانی سیستان و بلوچستان به این جشنواره راه یافته اند.

وی افزود: هنرمندان استان در این جشنواره برای کسب جواز حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر با گروه‌ هایی از استان‌ های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، خوزستان و شیراز به رقابت می‌پردازند.

رئیس موسسه هنرهای نمایشی سیستان و بلوچستان همچنین بیان داشت: پس از برگزاری موفق بیست و یکمین جشنواره تئاتر استانی اجرای عموم نمایش های آماده شده در شهرستان زاهدان در دستور کار این موسسه قرار گرفت.

وی گفت: هنرمندان گروه های مختلف تئاتر شهرستان زاهدان نمایشنامه های تهیه شده را به مدت 85 شب برای عموم علاقه مندان به روی صحنه می برند.

وی افزود: در این مدت هشت نمایش تهیه شده توسط هنرمندان گروه های هنری زاهدان برای تماشای علاقه مندان هنرهای نمایشی به اجرای عمومی می روند که تعدادی از آنها نمایش های شرکت کننده در بیست و یکمین جشنواره تئاتر استانی سیستان و بلوچستان هستند.

هاشمی اظهار داشت: در میان نمایش هایی که در این شب ها اجرا می شوند یک نمایش میدانی و یک نمایش دانش آموزی نیز وجود دارند که می توانند مخاطبان خاص خود را جذب کنند.

وی گفت: تمامی این نمایش ها در طول 85 شب در سالن تئاتر شهر واقع در فرهنگسرای جوان زاهدان به روی صحنه می روند.

وی افزود: نمایش های اعترافاتی درباره زنان، آدم و حوا، کبوتری ناگهان، برخوانی سودابه و سیاوش، محرمانه خسروی و قورباغه، شاهزاده مرا ببوس به همراه نمایش دانش آموزی محاکمه و تغزیه عروج خون در این مدت برای علاقه مندان اجرا می شوند.

رئیس موسسه هنرهای نمایشی سیستان و بلوچستان بیان داشت: همچنین مراحل اولیه آماده سازی نمایش پایان خوش سرهنگ برای شرکت در جشنواره تئاتر دانشجویان کشور به نویسندگی سید ابوالفضل هاشمی و کارگردانی مهدی تقی زاده با همکاری دانشجویان علاقه مند به تئاتر، به زودی آغاز می شود.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی موسسه هنرهای نمایشی زاهدان، نمایش هایی که به جشنواره تئاتر استانی راه پیدا نکردند با رای هیئت نظارت استان به اجرای عموم گذاشته خواهند شد.

