شهرداری شهریار میزبان مسابقات چهارجانبه فوتبال و بسکتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، تربیت بدنی شهرداری شهریار به مناسبت هفته تربیت بدنی یک دوره مسابقات فوتبال چمنی چهارجانبه پیشکسوتان با حضور تیمهایی از شهرستانهای ملارد و بروجرد و دو تیم از شهرداری شهریار دراستادیوم چمن سازمان موتوری شهرداری برگزار کردند.

در پایان این مسابقات تیم شهرداری شهریار مقام اول، تیم شهرستان ملارد مقام دوم و تیم شهرستان بروجرد به مقام سوم دست یافتند.



همچنین کاپ اخلاق این مسابقات به شهرداری شهریار رسید.

شهرداری شهریار میزبان مسابقات چهارجانبه بسکتبال بانوان

ربیت بدنی شهرداری شهریار همچنین به مناسبت هفته تربیت بدنی یک دوره مسابقات چهارجانبه بسکتبال بانوان با حضور تیم هایی ازکرج، شهرداری شهریار و شهراندیشه در سالن ورزشی شهرک امیریه برگزار کرد.

در پایان این مسابقات تیم کرج مقام اول، تیم امیریه (شهرداری شهریار) مقام دوم و تیم شهراندیشه به مقام سوم دست یافتند.



همچنین در این دوره مسابقات نیز کاپ اخلاق این مسابقات به شهرداری شهریار رسید.

