بازداشت دو مهاجم انتحاری در لغمان/ هدف سازمان امنیت ملی افغانستان بود

به گزارش خبرنگار مهراز کابل، مقامات امنیتی در سازمان امنیت ملی افغانستان می گویند: دو فرد انتحاری که فعالیتهای تخریبی در ولایت های لغمان وکاپیسا در نزدیکی کابل را آغاز کرده بودند، بازداشت کردند.



"لطف الله مشعل" سخنگوی سازمان امنیت ملی این کشور درکابل به خبرنگاران گفت: این دوتن که آموزش حملات مسلحانه و انتحاری را در شهر کویته پاکستان فرا گرفته بودند، در ولایت لغمان در نزدیکی کابل پایتخت گرفتار شدند.



به گفته "مشعل" این افراد تحت نظر شبکه فرمانده "چپاو" در کشور فعالیت می کردند که در ولایت های لغمان، کاپیسا و پروان فعالیت های تخریبی را سازماندهی می کند.

تاکنون بارها افراد متهم به انجام فعالیت های انفجاری وتخریبی در شماری از ولایات افغانستان بازداشت شده، که به شبکه حقانی وشورای کویته در پاکستان نسبت داده می شود، اما تاکنون از واکنش این شبکه ترورستی گزارشی منتشر نشده است.

این افراد درحالی بازداشت می شوند که نیروهای امنیتی افغان در آستانه پذیرش مسئولیت تامین امینت از نیروهای خارجی در 17 ولایت این کشورقرار دارند.