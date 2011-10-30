آمادگی شهرداری شهریار برای مقابله با آبگرفتگی های معابر

شهردار شهریار با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فصل پائیز و احتمال بارندگی های شدید به تمام مناطق و سازمانها و واحدهای زیرمجموعه شهرداری اعلام آماده باش شده است تا ضمن پیشگیری در صورت وقوع آبگرفتگی در معابر با سرعت عمل بالا با آن برخورد شود.



وی افزود: علت آبگرفتگی در معابر ریختن زباله توسط شهروندان در جوهای آب است که همین امر باعث بروز مشکل می شود.



شهردار شهریار در ادامه با اشاره به شناسایی نقاط آبگیر سطح شهر گفت: به شهرداران مناطق و نواحی ابلاغ شده معابری که در زمان بارش احتمال ایجاد مشکلات در عبور و مرور شهروندان می کند، شناسایی و در مواقع لزوم از امکانات و نیروهای مورد نیاز استفاده شود.

حسینی بیان کرد: بااقدامات مناسب شهرداری خوشبختانه تاکنون هیچگونه آبگرفتگی در سطح شهر گزارش نشده است.



شهردار شهریار عنوان کرد: شهروندان می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل آبگرفتگی باشماره تلفن 3225094 تماس گیرند.

