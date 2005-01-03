مكاتب اخلاقي ارتباط نزديكي با هم دارند

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" ، به نظر استربا اگر به جزييات اين سه نحله فلسفي عطف توجه نشان دهيم ممكن است آنها را متفاوت بيابيم اما اگر تأكيد كنيم كه اين سه مكتب اخلاقي الزاماتي عملي مشخصي را تأييد كرده اند درمي بيابيم آنها تا چه اندازه به يكديگر نزديك اند. او بر مثالهايي چون : عمل تبعيض آميز، خشونت گرايي جهاني و جنگ عراق دست مي گذارد و موضع پيروان اين سه مكتب را در قبال اين مضامين مشخص مي كند و نشان مي دهد آنها تا چه اندازه به يكديگر نزديك اند. كتاب استربا علاوه بر اين كه اين موضع مهم را بخوبي پيش مي برد توصيفي اجمالي اما دقيق از اين سه نحله فلسفي - اخلاقي نيز ارائه مي كند.