دیدگاههای مطرح مطهری و طباطبایی در اخلاق/ توجه بیشتر به فلسفه اخلاق

حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا در مورد اینکه سالهاست اخلاق کانت تنها فلسفه اخلاقی است که مورد تأیید متفکران ما بوده و مورد اشاره قرار می‏گیرد، آیا در بین متفکران ایرانی کسی که نگاه بهتری به اخلاق داشته باشد وجود ندارد، به خبرنگار مهر گفت: استادان و بزرگانی مثل آیت الله مصباح یزدی هستند که روی فلسفه اخلاق کار و فلسفه اخلاق کانت را نقد کرده‏اند .

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درمورد اینکه تا کی می‎توان بر نظریه‏های غربی تکیه کرد گفت: طبیعی است که باید به آرا و نظریه‏های ناب ایرانی اسلامی بیشتر توجه کرد. ولی فکر نمی‎کنم در این محافلی که فلسفه اخلاق کانت تدریس می‎شود و یا محافلی که در ایران به اخلاق می‎پردازند به نظریه‏های اخلاقی تکیه شود . به دیدگاههای خودی هم توجه می‎شود ولی دیدگاههای خودی خیلی شسته و رفته نیستند که البته باید قدمهایی برای تقریر صحیح و دقیق دیدگاههای اسلامی برداشته شود.

سردبیر فصلنامه "ذهن" در مورد اینکه آیا وقت آن نرسیده است که برای بررسیها به آرا و نظرات و دیدگاههای ناب خودی توجه بیشتر بشود اظهار داشت: بطور قطع وقت آن رسیده است، البته می‏دانید که در فلسفه اخلاق بزرگانی مثل شهید مطهری و مرحوم علامه طباطبایی دیدگاههای خاصی در این حوزه داشتند که امروزه هم مطرح هستند.

این محقق و پژوهشگر فلسفه یادآورشد: با این همه فلسفه اخلاق جزو زمینه‎هایی است که الان تازه تازه بیشتر به آن توجه شده و می‎شود و قبلا مورد عنایت چندانی نبود. بنابراین باید متفکران ما در این حوزه دست به نظریه‎پردازی بزنند.