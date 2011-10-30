اعزام 57 دستگاه تاکسی به ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهر قدس

علی اصغر قامتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن زمان آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن و لزوم همکاری در هرچه بهتر برای برگزاری مناسب این طرح 57 دستگاه خودروی سواری جهت انجام امور سرشماری به فرمانداری قدس اعزام شدند.

قامتی بیان کرد: رانندگان این تاکسی ها با شرکت در جلسه توجیهی که با حضور علیزاده معاون اداری و مالی فرمانداری قدس برگزار شد، از وظایف خود آگاه شدند.

این مسئول ادامه داد: در این جلسه پیرامون شرح وظایف رانندگان و اهمیت توجه هرچه بهتر و بیشتر به این موضوع مباحثی مطرح شد و از اولین روز آغاز این طرح ملی خودروهای مذکور با داشتن برگه ماموریت به فرمانداری قدس اعزام شدند.

