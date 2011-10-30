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۸ آبان ۱۳۹۰، ۸:۵۸

قامتی خبر داد:

اعزام 57 دستگاه تاکسی به ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهر قدس

اعزام 57 دستگاه تاکسی به ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهر قدس

شهر قدس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قدس از اعزام 57 دستگاه تاکسی به ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان قدس خبر داد.

علی اصغر قامتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به  فرا رسیدن زمان آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن و لزوم همکاری در هرچه بهتر برای برگزاری مناسب این طرح 57 دستگاه خودروی سواری جهت انجام امور سرشماری به فرمانداری قدس اعزام شدند.
 
قامتی بیان کرد: رانندگان این تاکسی ها با شرکت در جلسه توجیهی که با حضور علیزاده معاون اداری و مالی فرمانداری قدس برگزار شد، از وظایف خود آگاه شدند.
 
این مسئول ادامه داد: در این جلسه پیرامون شرح وظایف رانندگان و اهمیت توجه هرچه بهتر و بیشتر به این موضوع مباحثی مطرح شد و از اولین روز آغاز این طرح ملی خودروهای مذکور با  داشتن برگه ماموریت به فرمانداری قدس اعزام شدند.
 
کد مطلب 1446853

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