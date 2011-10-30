ارسال 20 هزار مقاله برای پایگاه مقالات علمی/پیشرفت ایران نعمت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جمع هیئت بانوان مسلمان و اندیشمند مصری که از شنبه 7 مهر سفر یک هفته ای خود را به ایران آغاز کردند گفت: پس از انقلاب اسلامی اقدامات بسیاری در ایران انجام شده است. جنگ تحمیلی با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و ما طی این دوران 300 هزار شهید دادیم.

وی که به زنان عربی سخن می‌گفت، افزود: در راه پیروزی این انقلاب مصیبتهای زیادی را پشت سر گذاشتیم که نمونه آخر آن تحریمهایی است که استکبار جهانی علیه ایران شکل داده است.

دکتر خرمشاد با اشاره به پیشرفتهای علمی جمهوری اسلامی ایران گفت: تا کنون 20 هزار مقاله علمی برای پایگاه مقالات تخصصی علمی (ISI)که در جهان شناخته شده است ارسال کرده ایم، امسال مقالات بسیاری با موضوعات مختلف در این پایگاه از سوی ایران منتشر شده است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در رابطه با پیشرفتهای ایران در زمینه انرژی هسته ای، بیوتکنولوژی و نانوتکونولوژی گفت: ایران در عرصه بیوتکنولوژی رتبه پنجم جهان را در اختیار دارد که این از نعمتهای اسلام است.

وی تأکید کرد: پس از انقلاب صنعتی، غرب تلاش کرد میان علم و دین فاصله ایجاد کند، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و پیشرفتهایی که کشور ما در عرصه های مختلف علمی داشت اعلام کردیم میان علم و دین هیچ فاصله ای نیست، این درحالی است که تمام مشکلات علمی کشور در ایران به کمک دین و با مشارکت دانشمندان حل می شود اما در این رابطه دستهای استکبار بیکار نشسته و یکی از دانشمندان هسته ای ما را ترور کردند.

خرمشاد با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره با اینکه برای جهان اسلام تنها یک راه پیروزی است و آن هم راه علم است گفت که باید در راه رسیدن به علم قدم برداریم و گامهای خود را در این رابطه سرعت بخشیم. ما هم به دنبال علم هستیم و همانطور که در تعالیم اسلامی ما آمده است علم نوری است که خدا آن را در قلب هرکس که بخواهد قرار می دهد.

وی در اظهارات خود که به زبان عربی ایراد می کرد همچنین بر تعامل دانشگاه های ایران با دانشگاه های کشورهای اسلامی به ویژه کشورهایی که بهار عربی در آنها رخ داده تأکید کرد.