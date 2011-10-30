سستی در اجرای عدالت ناهنجاری در جامعه را به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر زائری در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید دادگستری رامشیر با اشاره به نقش مهم قوه قضائیه در اجرای صحیح عدالت در جامعه، اظهار کرد: نقش قوه قضائیه و قاضی در تحکیم مبانی دینی، ایجاد امنیت و ایجاد امیدواری، یک نقش روشن و بی بدیل است و پایه همه خوبیها در عدالت جویی دستگاه قضایی است.

زائری با بیان اینکه اگر در اجرای عدالت و امنیت سستی شود، ناهنجاری ها و بی نظمی در جامعه حاکم خواهد شد، گفت: اجرای صحیح عدالت و امنیت، کار سنگینی است که نیاز به همکاری همه دستگاه ها برای تحقق این دو مقوله دارد.



رئیس شورای حل اختلاف خوزستان افزود: مردم باید اطمینان داشته باشند قوه قضاییه برای دفاع از حقوق آنها جایگاهی است که با قاطعیت با مخلان امنیت برخورد می کند و اشد مجازات را برای متخلفان اعمال می کند.



زائری گفت: مردم اطمینان داشته باشند که دستگاه قضایی قاطعانه در برابر مجرمان و عوامل سوء استفاده های اخیر از بیت المال، ایستاده است و در راه تحقق حقوق بیت المال کوتاهی نخواهد کرد.



معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: باید همه باهم برای برگزاری یک انتخابات پرشور، آزاد، سالم و بدون دغدغه تلاش کنیم و دادگستری خوزستان با تعامل با سایر دستگاه های ذی ربط، در ایجاد امنیت و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گام موثری خواهد برداشت.