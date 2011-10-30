سرقت احشام در بخش دینور مردم را کلافه کرده است

جواد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدتی است که عده ای شرور، با سوء استفاده از ضعف عملکرد نیروی انتظامی در منطقه دینور، شبانه با ایجاد فضای رعب و وحشت، احشام روستاییان محروم و متدین این منطقه را می دزدند.

وی تصریح کرد: متاسفانه وقتی که دزدی شناسایی یا دستگیر می شود، سارق یا سارقان دستگیر شده مالباختگان را به مرگ تهدید می کنند و آنان را از عاقبت پیگیری قضایی موضوع می ترسانند.

کرمی گفت: این سارقان که غالباًَ مسلح هم هستند از قانون هیچ واهمه ای ندارند و تصور می کنم اگر با این گونه افراد شرور که جان و مال مردم روستایی را به مخاطره می اندازند، قاطعانه برخورد شود این افراد به این اندازه جسور نمی شوند که علناً مردم را نسبت به پیگیری قانونی حقوق از دست رفته شان بترسانند و به آنها هشدار بدهند که از حق خود بگذرند.

دهدار چمه گفت: منطقه دینور با 102 روستا، مردمی سختکوش دارد و قطعا در منطقه ای به این وسعت و اراضی گسترده و جمعیت نسبتاً زیاد، وجود دو پاسگاه انتظامی با تعداد محدودی نیرو نمی توانند نظم و امنیت را برقرار سازند و مسئولان استان باید در خصوص گسترش کمی و کیفی این پاسگاه ها اقدام کنند و قوه قضائیه هم با این اشرار برخوردی قاطع کند.

علی زارعی از دامداران منطقه دینور و روستای چمه نیز در این مورد به خبرنگار مهر گفت: مردم روستاهای دینور مدت زیادی است که مجبورند نوبتی شب ها را تا صبح برای نگهبانی از احشام خود، بیدار بمانند و از جان خود بگذرند تا بتوانند از سرقت احشام خود توسط سارقان جلوگیری کنند.

زارعی تاکید کرد: مشکل اینجاست که فقط تابستان‌ها می توانیم بیرون از منزل برای حفاظت از گوسفندان بخوابیم و در زمستان این امر برای ما غیرممکن می شود.

وی افزود: نظارت و گشت ماموران نیروی انتظامی در منطقه کمرنگ است و سارقان با اطلاع کامل از این ضعف، شبانه به روستاها حمله می کنند و گوسفندان مردم را می دزدند.

زارعی در ادامه گفت: ما از نیروی انتظامی و هرکسی که مسئول حفظ امنیت مردم است، عاجزانه می‌خواهیم به مسئولیت خود عمل کنند و روستاییان و دامداران را از دست این اشرار، نجات دهند.

وی در پایان گفت: سارقان در دینور آسایش را از مردم سلب کرده اند و از قانون و ماموران هم نمی ترسند و گویی کسی نیست که مانع تهدید این اشرار شود.