حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید روز گذشته خود ازغرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات درباره اینکه مدیر کل جدید مرکز هنرهای نمایشی چه زمانی منصوب می‌شود؟ به خبرنگار مهرگفت: قبل از آغاز جشنواره سی‌ام تئاتر فجر مدیر جدید مرکز هنرهای نمایشی مشخص می‌شود. تلاش می‌کنیم تا این اتفاق هرچه سریعتر روی دهد.

وی ادامه داد: البته بخشی از این تاخیر به زیرساخت‌هایی باز می‌گردد که باید در مرکز هنرهای نمایشی انجام گیرد. تلاش می‌کنیم مدیر کل جدید مرکز هنرهای نمایشی از مشکلاتی که در حال حاضر با آنها رو به رو هستیم به دور باشد و بتواند با فراغ بال برنامه‌های جدید خود را برنامه‌ریزی کند.

معاون هنری وزارت ارشاد درباره گزینه‌های احتمالی مدیریت مرکز هنرهای نمایشی گفت: شاید صلاح نباشد که نام گزینه‌ها را مطرح کنم. اما قطعا گزینه‌هایی مد نظر هستند که صحبت‌هایی هم با آنها در این رابطه صورت گرفته است. در حال بررسی برنامه‌ها و راه‌کارهای گزینه‌های مد نظر هستیم.

وی افزود: برای مدیرت مرکز هنرهای نمایشی افرادی که به سیاست‌های معاونت هنری ایمان دارند و طرح‌های عملیاتی برای به هدف رسیدن این سیاست‌ها را مد نظر قرار می‌دهند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. درحال رایزنی با این افراد هستیم و در اولین فرصت فرد مورد نظر برای این پست را معرفی می‌کنیم.

شاه‌آبادی درادامه درباره استعفای مدیران بخش‌های مختلف تئاتر طی چند ماه اخیر و اختیار عمل نداشتن این افراد توضیح داد: معتقدم این استعفاها گوناگون و زیاد نبوده است. چون مجموعه معاونت هنری قرار است بر یک رویه مشخص و معین که حاکی از یک نگاه جامع و فراگیر در تئاتر است و همه فعالان این عرصه را در برمی‌گیرد، تاکید داشته باشد. بنابراین مدیران این مجموعه نیز باید بر طبق سیاست‌های مشخص شده عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد:از ابتدای دوره مسئولیت من قرار شد اندیشه، نگاه و نگرش تازه‌ای در معاونت هنری شکل بگیرد. دوستانی هم که دراین راه به کار گرفته شدند، همه در راستای این مسیر حرکت می‌کنند. ممکن است در این راه به هر دلیلی از جمله اینکه من احساس کنم به سرعت بیشتری برای کار احتیاج دارم یا دوستان احساس کنند که آنچنان که باید و شاید نمی‌توانند در این فرایند حرکت کنند، ادامه همکاری میسر نشود.

معاون هنری وزارت ارشاد در ادامه گفت: انتخاب و تعامل دوسویه‌ای شرط این همکاری است و از آنجا که در معاونت هنری تاکیدی بر کوتاهی زمان باقی مانده تا پایان دولت دهم به عنوان مدت زمانی که حداقل باید فاز اول این نگرش شکل بگیرد، وجود دارد و دست‌یابی به این امر نیازمند یک نگاه عام و به بازی گرفتن همه فعالان عرصه تئاتر است، بنابراین همه افرادی که در این مسیر حرکت می‌کنند ناخوداگاه باید ذیل این سیاست کلان حرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی مواقع این هماهنگی بین همه اعضا درست عمل نمی‌کند و آن گفتمان واحدی که باید برقرار نمی شود. بنابراین برخی از این دوستان بزرگوارانه عرصه را به گونه ای ترک می‌کنند که این فضا برای حضور افراد دیگری که شاید توانایی بیشتری در این راستا دارند، فراهم شود. با این وجود فضا کاملاً دوستانه است و تعارضی بین معاونت با هنرمندان و مدیران وجود ندارد، اما برنامه معینی در دستور کار قرار دارد که باید تا پایان فاز اول به صورت مداوم و با هماهنگی کامل جلو برود.