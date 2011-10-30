پیروزی دشوار رئال مادرید در زمین سوسیداد/ بارسا با هت تریک مسی پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته یازدهم رقابت‌های لالیگای اسپانیا شب گذشته تیم‌های والنسیا، ویارئال، بارسلونا و رئال مادرید مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

بارسلونا که در هفته‌های اخیر از دوران اوج خود کمی فاصله گرفته بود با کسب پیروزی 5 بر صفر در نوکمپ مقابل مایورکا بار دیگر قدرت خود را به رخ حریفان کشید. لیونل مسی در این بازی هت تریک کرد و ستاره بی چون چرای تیمش بود. او در دقیقه 13 یک ضربه پنالتی را هم برای آبی و اناری‌ها به گل تبدیل کرد.

در دیگر دیدار مهم شب گذشته تیم فوتبال رئال مادرید به سختی و با تک گل دقیقه 9 گونسالو هیگواین مقابل میزبان خود رئال سوسیداد به برتری رسید. رئال فرصت‌های خوبی در این بازی داشت اما نتوانست بیش از یکبار دروازه حریف را باز کند و بالاخره سه امتیاز بازی را از آن خود کرد.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* والنسیا 3 - ختافه یک

گل‌ها: سوفیانه فغولی (11 و 24) و آریتز آردوئیز (76) برای والنسیا و دیه گو کاسترو (23) برای ختافه

* ویارئال 2 - رایووایه‌کانو صفر

گل‌ها: برونو (20) و بورخا والرو (67)

* بارسلونا 5 - مایورکا صفر

گل‌ها: لیونل مسی (13 - پنالتی، 22 و 30)، اسحاق چوئنکا (50) و دنی آلوز (90)

* رئال سوسیداد صفر - رئال مادرید یک

گل: گونزالو هیگواین (9)

در ادامه دیدارهای این هفته امروز پنج دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آنها به شرح زیر است:

* اسپورتینگ گیخون - اتلتیک بیلبائو

* اوساسونا - لوانته

* راسینگ سانتاندر - رئال بتیس

* اتلتیکو مادرید - رئال زاراگوزا

* مالاگا - اسپانیول

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 25 امتیاز

2- بارسلونا 24 امتیاز

3- لوانته 23 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- والنسیا 21 امتیاز

---------------------------------------------------------

18- اسپورتینگ گیخون 7 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- راسینگ سانتاندر 5 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- گرانادا 5 امتیاز (یک بازی کمتر)