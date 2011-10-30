به گزارش خبرنگار مهر، میودراگ یشیچ شامگاه شنبه در کنفرانس پیش از بازی تیم‌های شهرداری تبریز و ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: ما یکشنبه در برابر یکی از بهترین تیمهای ایران بازی خواهیم کرد که بایستی برای کسب نتیجه ای خوب حداکثر تمرکز و توان خود را به کار گیریم.

وی افزود: ذوب آهن تیمی است که مثل تیم ما در روی زمین بازی خوبی به نمایش می گذارد و از بازیکنان و کادر فنی با کیفیتی نیزبرخوردار است ولی با این حال هواداران نتیجه تلاش ما را در پایان بازی خواهند دید.

یشیچ با اشاره به غیبت دو بازیکن اصلی تیمش در دیدار با ذوب آهن خاطر نشان ساخت: ما برای دیدار با ذوب آهن کمال کامیابی نیا را به علت سه اخطاره بودن و شهرام گودرزی را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نخواهیم داشت که البته بازیکنان جایگزین هم می توانند گفته های من را در زمین اجرا کنند.

وی با اشاره به بارندگی های روزهای اخیر تبریز که احتمال دارد در روز بازی نیز ادامه داشته باشد، تصریح کرد: همانطور که گفتم هم تیم ما و هم ذوب آهن فوتبالمان روی زمین است و کمتر بازی هوایی داریم و به همین دلیل اگر بارش باران در روز بازی هم ادامه داشته باشد، بالطبع روی کار هر دو تیم تاثیر گذار خواهد بود.

سرمربی تیم شهرداری در خصوص نیمکت نشینی ابراهیم میرزاپور در دیدار جام حذفی برابر ماشین سازی یاد آور شد: میرزاپور چند روز قبل از آن بازی دچار مصدومیتی خفیف بود ولی ما او را حتی روی نیمکت هم قرار ندادیم تا به بهبودی کامل برسد. همانطور که حالا در مورد گودرزی ریسک نمی کنیم و به او در بازی با ذوب آهن استراحت می دهیم.

وی در پایان گفت: تیم ما تا پایان نیم فصل اول شش بازی پیش رو دارد که سعی خواهیم کرد از این تعداد بازی بیشترین امتیاز را کسب کرده و نیم فصل دوم را با رتبه ای بهتر آغاز کنیم.

تیم شهرداری از چارچوب بازیهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال کشور، از ساعت 15:40 امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان تیم ذوب آهن اصفهان است.