مسابقه "قرآن بخوانید جایزه بگیرید" در نمایشگاه سالنمای خدمت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه که شامگاه شنبه در غرفه سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، تعدادی از کودکان و نوجوانان به قرائت آیاتی از کلام الله مجید پرداختند و در پایان به 10 نفر از آنها جوایزی اهدا شد.



این برنامه قرآنی با هدف تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان به قرائت و حفظ قرآن کریم برگزار شد و حجت‌الاسلام حمید رضایی یکی از کارشناسان قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نکات آموزشی مرتبط با حفظ و قرائت قرآن کریم را به علاقه‌مندان ارائه کرد.



نمایشگاه سالنمای خدمت از روز پنجشنبه پنجم آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قم آغاز به کار کرد و در غرفه سازمان تبلیغات اسلامی این استان، عملکرد یک ساله و روند اجرای پروژه‌های مصوب سفر مقام معظم رهبری به قم در قالب بنرها و تابلوهایی به نمایش در آمده است.



در سفر سال گذشته مقام معظم رهبری به قم 6 پروژه مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی قم به تصویب رسید که تعدادی از این پروژه‌ها اجرا شده و مابقی آنها در دست اقدام است.



نمایشگاه سالنمای خدمت تا نهم آبان ماه صبح‌ها از 9 تا 12 و عصرها از 16 تا 21 میزبان علاقه‌مندان است.