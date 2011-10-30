شهرداری نسبت به قبل تقویت شده است / جایگاه ذوب آهن راضی کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصورابراهیم زاده شامگاه شنبه در کنفرانس خبری پیش از بازی تیمهای شهرداری تبریز و ذوب آهن با اشاره به اینکه تیمش عملکردی مطلوب تا به اینجای کار در فصل جاری داشته، اظهار داشت: تیم ذوب آهن باید جایگاهش به مراتب خیلی بالاتر از رده فعلی اش در جدول باشد اما من معتقدم با توجه به وجود مشکلاتی که از ابتدای فصل گریبان تیم ما را گرفته، بازیکنان ما توانسته اند خیلی خوب کار کنند و من باید یک خدا قوت سفت و سخت به همه بازیکنان و دست اندرکاران تیم ذوب آهن بگویم.

وی با بیان اینکه در فوتبال حرفه ای در برابر کاری که انجام می دهید، بایستی پول دریافت کنید، تصریح کرد: ما در باشگاه ذوب آهن دو هدف را دنبال می کنیم که اولین آن، رسیدن به موفقیت با حداقل هزینه است و هدف دوم ما، بازیکن سازی است و به همین دلیل است که ما در فصل نقل و انتقالات زیاد بازیکن جذب نمی کنیم.

وی افزود: من در تیمم بازیکنانی 20، 19 ساله دارم که محصول خود باشگاه ذوب آهن هستند و این در حالیست که تیم هایی همچون پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و تعدادی دیگر از تیم ها بازیکن سازی ندارند و فقط به خرید بازیکن در هر فصل توجه دارند.

ابراهیم زاده در خصوص دیدار یکشنبه تیم ذوب آهن برابر شهرداری تبریز نیز گفت: ما هر وقت به تبریز آمده ایم، چه در برابر شهرداری و چه در برابر تراکتورسازی فوتبالی خوب ارائه داده ایم اما امسال در هر دو تیم تبریزی سرمایه گذاری خوبی چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ نیروی انسانی شده و باعث تقویت این دو تیم گردیده است.

وی ادامه داد: تیم شهرداری تیمی باتجربه تر از فصل قبل شده و در عین حال بازیکنان جوان و با انگیزه ای دارد که می توانند برای حریفان خطرناک باشند. ما شناخت خوبی از نوع بازی شهرداری داریم و باید بگویم که تیم ما نیز روزهای بد گذشته را فراموش کرده و در بازی یکشنبه تبریز برای رسیدن به موفقیت و بهبودی وضعیت مان در جدول تلاش خواهیم کرد.

سرمربی ذوب آهن در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص رمز نباختن این تیم در بازی های بیرون از خانه، عنوان کرد: تیم ما آن اشتباهاتی را که در بازیهای خانگی مرتکب می شود، هرگز در بازیهای بیرون از خانه مرتکب نشده و حتی ما می توانستیم در بازی های خارج از خانه برابر راه آهن و ملوان نیز که در واپسین دقایق گل مساوی را خوردیم، پیروز هم شویم اما تیم ما در بازیهای خانگی تمرکز خوبی ندارد و همین امر سبب شده تا نتایج ما در خارج از اصفهان بهتر باشد.

وی در پایان یادآور شد: بازی ما با شهرداری تا حدودی حساس است چراکه وقتی جایگاه دو تیم در جدول را نگاه می کنیم، می بینیم که امتیازات این دیدار هم می تواند ما را به رسیدن به بالای جدول کمک کند و هم تیم شهرداری را به رده های بالاتر برساند.

تیم ذوب آهن اصفهان از ساعت 15:40 امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میهمان تیم شهرداری تبریز است.