سرونوش؛ ذخیره گاه جنگلی نادر جهان در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرونوش، درختی بومی آسیا، همیشه سبز، دارای پوستی به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز است که ذخیرگاه جنگلی آن در گلستان واقع شده است.

این گونه نادر و منحصربفرد از نظر تقسیم بندی گیاهی جزو گونه های آسیب پذیر است که متاسفانه در 10 سال گذشته 20 درصد کاهش جمعیت داشته است.

سرونوش گونه ای نورپسند، نسبتا مقاوم به سرما و خشکی با زادآوری بذری است که ذخیره گاه آن در جنوب شهر فاضل آباد واقع است.

برابر ماده 42 و 48 قانون قطع این گونه ارزشمند جرم محسوب می‌شود و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: دخالتهای بی‌رویه از جمله قطع وسیع درختان، چرای مفرط دام، ذغال‌گیری و.. روند سریع نابودی به خودگرفته بود و امروزه با قرق منطقه و اعمال روشهای علمی و مدیریتی تحت محافظت اداره منابع طبیعی شهرستان علی‌آباد کتول این روند کاهش یافته است.

حمید سلامتی افزود: 195 هکتار از ذخیره‌گاه تحت پوشش گونه محافظت شده سرونوش است و بلندمازو، داغداغان، لور، آزاد، کرکو، ممرز، پلت، انجیلی، اوری، خرمندی و انجیر نیز در این منطقه بصورت پراکنده یافت می شود.

به گفته وی، سرونوش درختی بومی آسیا، همیشه سبز، پوست به رنگ قهوه‌ای متمایل به قرمز، دارای برگهایی به طول 1.5 تا دو میلیمتر، نورپسند، نسبتاً مقاوم به سرما و خشکی با زادآوری بذری است.

وی یادآورشد: پیش بینی می شود با اعمال مدیریت صحیح در امر حفاظت از ذخیره‌گاهها و برنامه‌های احیایی و انجام عملیات مراقبتی نظیر عملیات بیولوژیکی جهت حفظ این گونه ارزشمند روند مطلوب و مناسبی را در جهت توسعه این گونه داشته باشیم.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان گلستان با اشاره به قدیمی بودن ذخیره گاه سرونوش گفت: در سال 1320 قریب به 20 هکتار از این اراضی طعمه حریق شد اما پس از 70 سال طبیعت بدون دخالت انسان خود را بازسازی کرده است.



علی ناصری افزود: در استان 4 گونه سوزنی برگ وجود دارد که با توجه به شرایط اقلیمی از آنها در جنگلکاری استفاده می شود.



وی اظهار داشت: در استان 9 منطقه ذخیره گاهی به مساحت 3 هزار و 200 هکتار وجود دارد.



ناصری افزود: در این مناطق برنامه های مدیریتی وجود دارد و اجازه دخل و تصرف به این اراضی داده نمی شود.



وی ادامه داد: طرحهای مدیریتی برای برخی از این مناطق اجرا می شود و با فنس کشی از ورود دام و انسان به این ذخیره گاهها جلوگیری می شود.



ناصری افزود: باتوجه به پتانسیل منطقه شرایط تجدید حیات را در ذخیره گاهها ایجاد و عوامل محدود کننده حیات محدود می شوند.





وی تصریح کرد: مساحت ذخیره گاه سرونوش 195 هکتار است که با توجه به اهمیت موضوع مدیریت حفاظت،حصار کشی انجام شده است.



وی با اشاره به مساحت 75 هزار هکتاری جنگلکاری شده در استان گفت: سعی شده ذخیره گاه ها و پهن برگ ها را با هم ارتباط دهیم.

