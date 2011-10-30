سرونوش؛ ذخیره گاه جنگلی نادر جهان در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرونوش، درختی بومی آسیا، همیشه سبز، دارای پوستی به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز است که ذخیرگاه جنگلی آن در گلستان واقع شده است.
این گونه نادر و منحصربفرد از نظر تقسیم بندی گیاهی جزو گونه های آسیب پذیر است که متاسفانه در 10 سال گذشته 20 درصد کاهش جمعیت داشته است.
سرونوش گونه ای نورپسند، نسبتا مقاوم به سرما و خشکی با زادآوری بذری است که ذخیره گاه آن در جنوب شهر فاضل آباد واقع است.
برابر ماده 42 و 48 قانون قطع این گونه ارزشمند جرم محسوب میشود و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: دخالتهای بیرویه از جمله قطع وسیع درختان، چرای مفرط دام، ذغالگیری و.. روند سریع نابودی به خودگرفته بود و امروزه با قرق منطقه و اعمال روشهای علمی و مدیریتی تحت محافظت اداره منابع طبیعی شهرستان علیآباد کتول این روند کاهش یافته است.
حمید سلامتی افزود: 195 هکتار از ذخیرهگاه تحت پوشش گونه محافظت شده سرونوش است و بلندمازو، داغداغان، لور، آزاد، کرکو، ممرز، پلت، انجیلی، اوری، خرمندی و انجیر نیز در این منطقه بصورت پراکنده یافت می شود.
به گفته وی، سرونوش درختی بومی آسیا، همیشه سبز، پوست به رنگ قهوهای متمایل به قرمز، دارای برگهایی به طول 1.5 تا دو میلیمتر، نورپسند، نسبتاً مقاوم به سرما و خشکی با زادآوری بذری است.
وی یادآورشد: پیش بینی می شود با اعمال مدیریت صحیح در امر حفاظت از ذخیرهگاهها و برنامههای احیایی و انجام عملیات مراقبتی نظیر عملیات بیولوژیکی جهت حفظ این گونه ارزشمند روند مطلوب و مناسبی را در جهت توسعه این گونه داشته باشیم.
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