نیروهای حفاظتی محیط زیست گلستان یک سوم استاندارد است

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای جذب نیروهای حفاظتی در استان 600 نفر را پیشنهاد داد ایم که تصویب اولیه آن انجام شده است و به معاونت منابع ریاست جمهوری ارجاع داده شده است و اگر این اتفاق بیفتد اکثر مشکلات ما حل می شود.

وی اظهار داشت: بالا بردن سطح آگاهی عمومی مردم، آموزش وارتقاء فرهنگ مردم و اینکه چه عواید و منافعی به ذینفعان و مردم می رسد در اولویت برنامه های محیط زیست قرار دارد.

وی افزود: سعی ما این است که همگام با توسعه پیش برویم ویکی فدای دیگری نشود و اگر قرار است توسعه ای اتفاق افتد، توسعه پایدار باشد و همسو با مسائل زیست محیطی باشد.

ممشتی بیان کرد: ما مشکل حادی بابت دستگاه ها نداریم که بخواهند یکطرفه مسائل دستگاهی خود را پیش ببرند و با راهکارهای انجام شده و تعریف وظایف برای دستگاه ها مشکلی در این زمینه نیست.

وی ادامه داد: ما گونه های در معرض انقراض در استان نداریم ولی برخی گونه های ما در معرض تهدید است.

مناطق حفاظت شده گلستان افزایش می یابد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گلستان ادامه داد: در استان چهار منطقه حفاظت شده پارک ملی گلستان، جهان نما، لوه و زاو وجود دارد که ما در حال گسترش مناطق تحت مدیریت خود هستیم که حدود هفت منطقه پیشنهاد شده است که در حال طی مراحل اداری است.

وی مناطق ساحلی، شکار ممنوع عزیز آباد وقازان قایه را از جمله این مناطق عنوان کرد.

وی در خصوص وضعیت تالاب های گلستان افزود: با تلاش هایی که از جانب آب منطقه ای استان در خصوص افزایش حق آبه تالاب های استان انجام شد اما هنوز حق آبه تالاب های استان کم است واین مشکل که ناشی از خشکسالی هالی اخیر بوده است، باید با پی گیری واضافه شدن مسیرهای جدید به تالاب حل شود.

وی همایش آتش سوزی را در با توجه به اینکه گلستان از کانون های اصلی آتش سوزی کشور است بسیار موثر وکار بردی ذکر کرد و افزود: این همایش حتی اگر خروجی کمی نیز داشته باشد می تواند استارت خوبی در زمینه حل مشکلات در این زمینه باشد.