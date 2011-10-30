"موسی کوسا" جنایتکار جنگی تمام عیار/ کوسا همیشه با MI6 در ارتباط بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه جهانی "بی بی سی" در این گزارش ابتدا به سابقه موسی کوسا آخرین وزیر خارجه قذافی و همچنین سوابق سیاسی و به ویژه امنیتی و اطلاعاتی وی اشاره کرد و گفت که وی در بیشتر شکنجه های زندانیان و مخالفان دولت قذافی دست داشته است.

این شبکه با ارائه تصاویری ویدئویی کوسا را نشان داد که وی در حال وارد کردن شوک برقی به زندانیان بود.

همچنین خبرنگار بی بی سی در گفتگو با زندانیانی که آزاد شده بودند پرده از اقدامات غیر انسانی موسی کوسا برمی دارد.

گفته می شود که وزیر خارجه سابق در برخی کشتارهای دسته جمعی که از سوی معمر قذافی ترتیب داده شده بود، شرکت داشته است.

همچنین یکی از مهمترین بخش های این مستند تلویزیونی این بود که در آن عنوان شده وی یکی از رابطین مهم سازمان اطلاعاتی لیبی با سازمان اطلاعاتی انگلیس MI6 است.

یکی از زندانیان در اظهاراتی گفت: یک روز کوسا من را تهدید کرد که می تواند با برداشتن یک تلفن با MI6 تماس بگیرد و آخرین اطلاعات را در باره وی جویا شود.

خبرنگار بی بی سی در گزارش خود همچنین بطور ضمنی به احتمال همکاری انگلیس با قطر برای دور کردن کوسا از محاکمه خبر داد و گفت: وزیر خارجه سابق لیبی که از آن کشور به لندن فرار کرده بود از انگلیس خارج و سفری بدون بازگشت را به قطر آغاز کرد.

این گزارشگر در پایان گزارش خود به قطر سفر می کند تا با کوسا درباره جنایات خود صحبت کند که او را در لابی یک هتل 5 ستاره در دوحه پیدا می کند، اما وی از دادن توضیحات درباره اقداماتش طفره می رود و محافظ قطری وی نیز با توقیف دوربین اصلی مانع از ادامه گزارش می شود. بخش پایانی با استفاده از دو دوربین فرعی و تقریباً مخفی ضبط شده است.

گفته می شود که دولت قطر با بیم از آنکه که کوسا ترور شود تدابیر شدید امنیتی برای وی تدارک دیده است.

محافل سیاسی در لندن بر آن هستند تا با دسترسی به کوسا درباره عامل کشته شدن "ایون فلجر" پلیس زن انگلیس که در دهه 1980 از داخل سفارت لیبی در لندن به سوی وی شلیک شد اطلاعاتی بدست آورند. اتفاقی که به بحرانی بین لندن و طرابلس منتهی شد.