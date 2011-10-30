عرضه گوشت کوسه و خرچنگ در تبریز!/ هشدار نسبت به واردات گوشتهای حرام

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید نجفی بر نظارت دقیق واردات گوشت های حرام در استان تاکید کرد و با بیان اینکه باید از واردات گوشت های حرام در استان جلوگیری به عمل آید، گفت: گزارش ها حاکی از آن است که در بازار تبریز گوشت کوسه بدون فلس و خرچنگ در بین مردم توزیع می شود که حاکی از کاهش نظارت بر کشتارگاه ها است.

وی استفاده از نیروی متخصص و خبره جهت نظارت در ذبح شرعی در کشتارگاه ها را ضرورری دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه وضعیت ناظران ذبح شرعی با کمترین هزینه در کشتارگاه ها صورت می گیرد باید بین ناظران و کشتارگاه ها هماهنگی های لازم صورت گیرد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه پرداخت هزینه ها و ایاب و ذهاب ناظران برعهده مسئولان کشتارگاه ها است، افزود: در عین حال اداره کل دامپزشکی می بایست طرف حساب کشتارگاه ها بوده و حق الزحمه ناظران ذبح شرعی را آن اداره پرداخت کند.

وی با تاکید بر این که در قرآن به غذای پاک و حلال و پرهیز از شکم بارگی اشاره شده است، افزود: مسئولان با نظارت دقیق باید از پاک بودن غذای شهروندان اطمینان خاطر داشته باشند.

حجت الاسلام نجفی با اشاره به اینکه کشور ما تاکنون در امور نظارت بر ذبح خارج از کشور، اقدامات خوبی انجام داده است، گفت: واردات گوشت سفید و قرمز بی رویه ، به ضرر تولید کنندگان و کشتارگاه های داخلی است.

وی تعطیلی کشتارگاه های داخلی را ناشی از واردات بی رویه گوشت از کشورهای خارجی دانست و اضافه کرد: دولت باید از کشتارگاه های کشور حمایت های لازم را بعمل آورد.