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۸ آبان ۱۳۹۰، ۸:۳۸

خواجه:

9 مسجد در مسکن مهر گلستان احداث می شود

9 مسجد در مسکن مهر گلستان احداث می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر مسکن مهر اداره کل مسکن و شهرسازی گلستان گفت: 9 مسجد در پروژه های مسک مهر استان در دست ساخت است.

محمد مهدی خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفت هزار و 600 میلیارد ریال اعتبار جهت ساخت مساجد پروژه های مسکن مهر استان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت:  با توجه به اهمیت و جایگاه مسجد در فرهنگ و تعالیم دینی مسلمین به ما ایرانیها و بر اساس همین اهمیت، ساخت 9 مسجد در پروژه های مسکن مهر استان در نظر گرفته شد.

خواجه بیان داشت: این پروژه ها با دو هزار و 502.2 متر مربع واعتبار بالغ بر 7600 میلیارد ریال در حال ساخت است.

مدیر مسکن مهر اداره کل مسکن وشهرسازی گلستان ادامه داد. اعتبار ساخت ای مساجد از سفر وزیر محترم راه شهرسازی به استان است.
 
بیش از 36 هزار واحد مسکن مهر در گلستان در دست ساخت است.
 
کد مطلب 1446892

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