نحوه انتخاب هیئت مدیره خانه سینما ایراد دارد

جمال شورجه تهیه‌کننده و کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به عقیده من رای‌گیری خانه سینما و نحوه انتخاب هیئت مدیره دچار اشکال است. باید همه اعضاء هر تعدادی که هستند در مجمع عمومی حاضر شوند و طبق قوانین جاریه در کشور در خصوص شرکت‌ها و اصناف مختلف صورت گیرد و پس از رسیدن اعضاء به حد نصاب رای‌گیری انجام شده و هیئت مدیره انتخاب شود.

وی در ادامه افزود: نحوه انتخاب هیئت مدیره در خانه سینما که نمایندگان هر صنف اجازه انتخاب هیئت مدیره را دارند، جای اشکال دارد و درست نیست و این مسئله قابل بحث و بررسی است. یکی از ایرادها در این نوع انتخابات این است که به دلیل تعداد کم افراد، قابل رایزنی بوده و باید این نوع اشکالات بر طرف شود.

این کارگردان سینما درباره جایگاه خانه سینما در سازمان سینمایی کشور گفت: وضعیت خانه سینما در سازمان سینمایی کشور که چارت سازمانی آن در حال آماده شدن است و مصوب شورای‌ عالی سینما است، مشخص خواهد شد؛ زیرا صنوف مختلف باید زیر چتر واحد سازمان سینمایی قرار گیرند، تمام اصناف کشور زیر شاخه وزارتخانه مربوطه تعریف شده‌اند و هنگام انتخابات یک نفر از وزارتخانه به عنوان ناظر حضور دارد و اگر تخلفاتی در صنف صورت گیرد باید به وزارتخانه مربوطه پاسخگو باشند.

شورجه یادآور شد: اما متاسفانه باب غلطی در خصوص خانه سینما گذاشته شده است و خانه سینما خودش مستقل از دولت عمل می‌کند و گاهی مغایر با اهداف نظام و قوانین کشور و مخالف دولت عمل کرده و تخلفی هم اگر صورت دهد به کجا پاسخگو است؟

کارگردان "33 روز" در ادامه گفت: اگر به طور مثال در صنف پزشکان یا مهندسان تخلفی صورت گیرد به وزارتخانه مرتبط پاسخگو خواهند بود. وقتی در هیئت مدیره خانه سینما تخلف صورت می‌گیرد به کجا پاسخگو است؟ اصناف کار سیاسی نمی‌کنند، اما رویکرد خانه سینما در چند ساله اخیر علی الخصوص در دوره نهم ریاست جمهوری سیاسی شد و در حوزه سینما دولت در دولت تشکیل دادند و مدیرعامل خانه سینما نامه‌ای اهانت آمیز خطاب به وزیر ارشاد نوشت.

وی ادامه داد: در سالهای قبل به دلیل همسویی و همگرایی خانه سینما با دولت مشکلی پیش نیامد، اما این اواخر شاهد فعالیت‌های سیاسی خانه سینما بوده‌ایم.

شورجه افزود: اگر صنوف به عملکرد هیئت مدیره خانه سینما معترض باشند به کجا باید مراجعه کنند؟ اگر به وزارت ارشاد معترض شوند که وزارت ارشاد احاطه و نظارتی بر فعالیت خانه سینما ندارد. خانه سینما فضایی ایجاد کرده که بیانیه صادر می‌کند، فعالیت سیاسی انجام می‌دهد، نیرو اعزام می‌کند، برخورد می‌کند و...

وی درباره خاستگاه تشکیل خانه سینما در کشور اشاره کرد و گفت: تاسیس و خاستگاه تشکیل خانه سینما از نگاه چپ و از کشورهای سوسیالیستی به ایران رسوخ کرد و مدیران سینمایی اوایل دهه هفتاد با این نگاه خانه سینما را تشکیل دادند تا کارهای رفاهی هنرمندان را برعهده گیرد.

این کارگردان خاطرنشان ساخت: در آن کشورها باشگاه‌های سینمایی به گونه‌‌ای عمل می‌کنند که بستری فراهم می‌آورند تا در زمینه تبادل نظرات هنرمندان، تعامل آنها، برگزاری مراسم ، سینما تک و انجام امور رفاهی هنرمندان را برعهده دارند نه این که در حرکت‌‌های کلان نظام در سینما و در سیاستگذاری‌ها دخالت کنند. خانه سینما از انجام امور محوله خود دور شده است.

وی ادامه داد: چه خدماتی برای صنوف و اعضاء سینما در نظر گرفته است؟ بسیاری از افراد سینما بیکار هستند و به کارهای دیگر روی آورده‌اند. اگر بیمه هنرمندان از طریق خانه سینما پرداخت می‌شود بودجه‌اش از طریق وزارت ارشاد تامین می‌شود و این حرکت صنفی نیز بودجه‌اش توسط دولت تامین می گردد.

شورجه افزود: به عقیده من در سازمان سینمایی کشور باید خانه سینما حول محور فعالیت‌های صنفی تعریف شود. صنوف مختلف در زیر چتر سازمان سینمایی تعریف شوند و خانه سینما یا باشگاه سینما به فعالیت‌های صنفی بپردازد تا بتوان مدیریت جامعی در این زمینه صورت گیرد و نواقص و کمبودها از جمله بیمه تامین اجتماعی، اشتغالزایی، مسکن و بازنشستگی، دوران کهنسالی و... مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره فعالیت سازمان سینمایی و توجه به تناسب نیازهای سینما به نیروی انسانی کارآمد و متخصص گفت: در سازمان سینمایی باید نگاه جامعی به تربیت و پرورش دانشجوی رشته‌های مختلف سینما صورت گیرد. در سال ما چقدر فارغ التحصیل رشته سینما در زمینه‌‌های مختلف از دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های سینمایی کشور داریم که با آرزوهای دور و دراز فارغ التحصیل شدند، اما عملاً در بازار کار جایی ندارند.

این تهیه‌کننده بیان کرد: باید میزان نیاز جامعه به افراد کارآمد در این زمینه با جذب دانشجو متناسب باشد تا نیازها متناسب و متعادل با افراد متخصص و کارآمد و تحصیلکرده در رشته‌های مختلف گردد. متاسفانه جوانان به دلیل علاقه بسیار به رشته‌های مختلف سینمایی هزینه‌های بالایی را به خانواده‌هایشان تحمیل می‌کنند و پس از فارغ التحصیلی از آموزشگاه‌ها و دانشگاه ها بیکار و سرگردان هستند . این اهانت به جوانان است که باید در سازمان سینمایی به آن توجه شود.

وی در پایان به تشکیل سازمان سینمایی کشور اشاره کرد و گفت: در سازمان سینمایی کشور که احتمالاً دهه فجر رسماً تاسیس آن اعلام خواهد شد مجاری قانونی برای ادامه فعالیت خانه سیما در نظر می‌گیرند تا خانه سینما به سمت فعالیت‌های صنفی خود حرکت کند و در جهت ارتقاء دانش دست‌اندرکاران سینما، انجام امور رفاهی و صنفی و... فعالیت کند و کمبودها و نقاط ضعف در این مجموعه از بین برود.