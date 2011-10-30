به گزارش خبرنگار مهر، رضا یزدانی خواننده پاپ -راک کشور نخستین آلبوم خود با عنوان "شهر دل" را در سال 79 روانه بازار کرد. آلبوم‌های "پرنده بی پرنده"، "هیس" و "ساعت 25 شب" نیز بعد از این در سال‌های 82، 85 و 89 به بازار آمد. یزدانی همچنین با آهنگسازی، حضور و خوانندگی در فیلم سینمایی "حکم" به کارگردانی مسعود کیمیایی در سال 83 وارد سینما شد. با این حال نقطه عطف کارنامه او که به اقبال عمومی و آشنایی عوام با او منجر شد، خوانندگی تیتراژ سریال "مرگ تدریجی یک رویا" به کارگردانی فریدون جیرانی بود.

یزدانی با حضور در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات دقایقی کوتاه مهمان غرفه خبرگزاری مهر شد و از تازه‌ترین کارهایش خبر داد.

*خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و هنر: از آلبوم تازه‌تان چه خبر؟

رضا یزدانی، خواننده: فردا هشتم آبان ماه آلبوم جدیدم با عنوان "ساعت فراموشی" منتشر می‌شود. این آلبوم 14 آهنگ دارد و آهنگسازی و خوانندگی آن را خودم انجام داده‌ام. تنظیم آن نیز با اعضای گروهم بهروز پایگان، میلاد عدل، مازیار احمدپور و آرش زمانیان است. آلبوم 12 ترانه سرا دارد و سعی کرده‌ایم فضاهای جدیدی را در آن تجربه کنیم. کارهای جدیدی که در نوع ملودی‌ها، از لحاظ تنظیم و هم از لحاظ گویش خود را نشان می‌دهد.

* پس با این حساب به زودی کنسرت تازه‌ای هم خواهید داشت.

-24 آبان در دو سانس 18 تا 20 و 21 تا 23 در برج میلاد کنسرت تازه‌ام برگزار خواهد شد.

*یکی از ویژگی کارهای شما این است که برخلاف دیگر خواننده‌ها که صرفاً عاطفی می‌خوانند، مضامین اجتماعی همراه با نقد را نیز در کارهایتان دارید. این آلبوم از این نظر چطور خواهد بود؟

- باز هم این رویکرد را در آهنگ‌های "ساعت فراموشی" دارم. همچنین کارهای نوستالژیکی چون کافه نادری، لاله‌زار و کوچه ملی را هم در آن جای داده‌ایم. کارهای عاطفی‌ متفاوتی نیز در آلبوم موجود است و تعدادی آهنگ اجتماعی هم خواهم داشت.

*پای شما با آثار مسعود کیمیایی به سینما نیز باز شده است. می‌خواهم بدانم این اواخر باز هم در سینما حضور داشته‌اید و در کل چه دیدگاهی نسبت به فعالیت سینمایی خود دارید؟

- فیلم سینمایی جدیدم "اینجا تاریک نیست" با محور ستایش خلیج فارس به کارگردانی محمدرضا خاکی در جشنواره فیلم فجراکران می‌شود که چهار نقش اصلی دارد و من در کنار پولاد کیمیایی، الناز شاکردوست و مصطفی زمانی در آن بازی می‌کنم.

*در نقش خودتان بازی کرده‌اید؟

- نقش یک خواننده را در این فیلم بازی می‌کنم و در آن ترانه خلیج فارس‌ام را در وسط خلیج فارس بر روی سکوی ابوذر اجرا کرده‌ام.

*پس شما را سینما را تنها با نقش خواننده ادامه می‌دهید و به عنوان بازیگر در نقش‌های متفاوت حاضر نخواهید شد؟

- قطعاً همین طور خواهد بود. چنانچه در 6 ماه اول سال بازی در سه فیلم سینمایی به من پیشنهاد شد که نقش خواننده نبود و من حضور در آنها را نپذیرفتم.

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گفتگو: مریم عرفانیان