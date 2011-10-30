به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال قهرمانی جوانان (زیر 19 سال) آسیا شنبه شب با برگزاری چهار مسابقه در گروههای A و D پیگیری شد که با پیروزی تیمهای مدعی گروه A همراه بود. در نخستین دیدار این گروه تیم جوانان عراق با 9 گل از سد مالدیو گذشت تا به صدر این گروه صعود کند. عربستان هم با چهار گل بنگلادش میزبان را از پیش رو برداشت.
در این گروه عراق با 6 امتیاز و تفاضل 15+ صدرنشین است و تیمهای عربستان با 6 امتیاز و تفاضل گل 8+، عمان با 3 امتیاز و یک بازی بیشتر، بنگلادش با 3 امتیاز و مالدیو بدون امتیار در ردههای دوم تا پنجم قرار گرفتهاند.
در گروه D تیم فوتبال امارات با یک گل از سد فلسطین گذشت و لبنان هم با نتیجه 2 بر یک مقابل یمن به پیروزی دست یافت. در این گروه لبنان با 6 امتیاز صدرنشین است و تیمهای امارات و سوریه با 3 امتیاز و یمن و فلسطین بدون امتیاز ردههای دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند.
برنامه ادامه این مسابقات که امروز برگزار میشود به شرح زیر است:
گروه B:
* اردن - بوتان
* کویت - تاجیکستان
* قطر - بحرین
نظر شما