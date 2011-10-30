به گزارش خبرنگار مهر، پس از تکرار عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش پروازی توسط تیم استقلال در سال 89، طبق وعده فدراسیون تیراندازی کشورمان این تیم در سال جاری به عنوان نماینده ایران در یکی از رقابت‌های بین المللی و مطرح در سطح قاره آسیا شرکت خواهد کرد.

با تصمیم فدراسیون تیراندازی قرار است این تیم باشگاهی با ترکیب چهار ورزشکار و مربی زن و مرد اواخر ماه جاری به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی آسیای مالزی شرکت کند.

حسین ضیایی، نادر سیرانی و امیر چاووشی به عنوان ورزشکاران مرد و سپیده سیرانی رکورد دار تیراندازی به اهداف پروازی زنان ایران به عنوان نماینده بانوان این تیم را در مسابقات همراهی می کنند. حسین ضیایی به غیر از اینکه به عنوان ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت می کند، مسئولیت مربیگری تیم را هم برعهده خواهد داشت.

مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی آسیا 30 آبان تا نهم آذرماه در کوالالامپور مالزی برگزار می شود و نماینده ایران 29 آبان ماه تهران را به مقصد این کشور ترک خواهد کرد.