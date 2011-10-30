تهیه اطلس فرهنگی در شهرستان شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهریار صبح یکشنبه در جمع مدیران این شهرستان اظهار داشت: شهرستان شهریار یکی از شهرستان های ویژه استان تهران است که از لحاظ جمعیت رشد فزاینده ای داشته و در خور توجه است.

سید عباس جوهری گفت: رشد میانگین جمعیت کشوری 2 درصد و در شهرستان شهریار 8 درصد است که این به دلیل مهاجرت پذیر بودن شهرستان و نزدیکی آن با شهر تهران است.

وی عنوان کرد: در حوزه فرهنگ نیز به دلیل مهاجرت پذیری با تنوع فرهنگ ها و قومیت های مختلف روبرو هستیم که آسیبهای اجتماعی نیز بی ارتباط با این حوزه نبوده و این مسئله خود، وظیفه مارادر حوزه فرهنگ دوچندان می کند.

وی اظهار داشت: خواسته ما از مسئولان ذیربط این است که اعتبارات شاخص فرهنگی و بودجه لازم را جهت ارتقاء فرهنگ عمومی به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص دهند .

مشاور وزیر ومدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران نیز گفت: بودجه های مناسبی در اختیار اداره فرهنگ وارشاد اسلامی است که می توان با تخصیص آن به شهرستان ها کار فرهنگی مهم زیادی انجام داد.

اسماعیلی تبار گفت: برای تقویت شورای فرهنگ عمومی می توان از بازوی فکری و کارکارشناسی شده کمک گرفت که این خود مستلزم یک اتاق فکر است که اعضای آن را اساتید حوزه ودانشگاه و هنرمندان تشکیل می دهند.

وی افزود: تهیه اطلس فرهنگی وایجاد زیر ساخت های فرهنگی شهرستان را در دستور کار قرار داده ایم و باید همه ضروریات و لوازم فرهنگی در کارتوسط مسئولان ذیربط لحاظ شود.

وی اظهار داشت: چون سال جاری به نام جهاد اقتصادی نام گرفته است می بایست در زمینه های مختلف فرهنگی کار جهادی صورت پذیرد و این موضوع طبق فرمایش مقام معظم رهبری بایستی از طریق مطبوعات ، عکس ، فیلم ، رسانه و... فرهنگ سازی شود .

در پایان جلسه فرماندار شهریار گفت: شهرستان آمادگی و ظرفیت آن را دارد که برنامه های فرهنگی زیادی را اجراء وبه استان تهران ارائه دهد و مقرر گردید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بودجه ای را جهت تجلیل و تشکر 20 نفر از مفاخر شهرستان شهریاربه این امر اختصاص دهد.