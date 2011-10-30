پیشنهاد عزل و استعفای مدیران بانکی در گزارش کمیسیون اصل 90 از فساد مالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر شب گذشته در نشست آبان ماه جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به فشارهای اخیر آمریکا در کشورمان گفت: در یک ماه اخیر فشارهای آمریکا و نظام استکباری غرب در کشورمان زیاد شده است و عمده ترین دلیل آن داستان بیداری اسلامی و دومینویی است که در جهان به راه افتاده که یکی پس ازدیگری دیکتاتورهای ضدمردمی را از صحنه رقابت در جهان حذف می‌کند.

وی با بیان اینکه استکبار احساس می‌کند که موتور محرک حرکت‌های مردمی در جهان ایران است، گفت: هم اکنون نهضت‌های اسلامی در جهان طرفداران زیادی دارد به طوری که شاهدیم در چند روز اخیر حزب اسلامی تونس توانست کرسی‌های خوب و معناداری به دست بیاورد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ برخی قدرت‌ها در جهان به دنبال این هستند تا ایران را به حضور فیزیکی در کشورهای منطقه متهم کنند در حالی که این کار خوبی نیست و به هیچ وجه صحت ندارد.

باهنر در ادامه این نشست به سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: استقبال و حمایت‌های مردم کرمانشاه از مقام معظم رهبری بزرگ و افتخارآمیز بود.

وی در ادامه به سخنان رهبر معظم انقلاب در این سفر مبنی بر احتمال شکل گیری نظام پارلمانی در کشورمان اشاره کرد و گفت: اگر زمانی قرار باشد نظام پارلمانی شکل بگیرد لازمه آن شکل گرفتن احزاب قوی است و مجلس باید حزبی شود.

باهنر با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در زمان حضور در حزب جمهوری اسلامی یکی از تشکیلاتی‌ترین افراد بودند که به هیچوجه سبک حزب‌های غربی را نمی‌پسندیدند گفت: ‌معتقدم نظام ولایی با نظام حزبی سازگاری دارد چرا که اختیار رهبری مشخص است و احزاب هم باید در چارچوب آن فعالیت کنند.

وی همچنین در ادامه به سوء استفاده مالی اخیر در سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: این موضوع در برخی مواقع بزرگ می‌شود و در مقابل عده‌ای می خواهند آن را کوچک بشمارند در حالی که افراط و تفریط در این موضع به ضرر کشورمان است.

وی با بیان اینکه این سوء استفاده هزینه‌های زیادی را برای کشورمان به وجود آورد و تا جمع کردن آن باید کارهای زیادی انجام داد، گفت: قوه قضائیه در ابتدا اقدامات بسیار خوبی انجام داد و با انتصاب حجت‌الاسلام اژه‌ای که سابقه درخشانی در مبارزه با فساد دارد روند به طور خوبی در حال جلو رفتن است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به اقدامات مجلس در خصوص فساد بانکی اشاره کرد و گفت: مجلس بعد از این اتفاق به کمیسیون اصل 90 دستور داد موضوع را رسیدگی کنند البته به آنها تاکید کردیم به هیچوجه وارد قوه قضائیه نشوند و تنه به روند امور رسیدگی کنند. همچنین به آنها تاکید کردیم کفایت مدیران را بررسی کنند چرا که گاهی بی‌عرضگی مدیران و عدم نظارت آنها موجب چنین سوء استفاده‌های بزرگی می‌شود.

باهنر با بیان اینکه هیئت رئیسه من را موظف به نظارت بر تهیه گزارش فساد بانکی اخیر در کمیسیون اصل 90 کرد گفت: تا آنجا که می‌دانم در گزارشی که احتمالاً در روزهای آینده در مجلس قرائت شود پیشنهاد عزل یا استعفای برخی مدیران بانکی وجود دارد. همچنین در این گزارش آمده است که برای مجلس محرز و جدی است که همه سوء استفاده‌ها توسط یک گروه ممکن نیست مگر اینکه‌ آنها ارتباط قطعی با مراکز قدرت و ثروت