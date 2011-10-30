حسین ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بعد از اینکه تیم ما برای دومین بار به عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش پروازی دست یافت با نظر فدراسیون تیراندازی قرار بر این شد تا به عنوان پاداش به یک مسابقه بین المللی اعزام شویم.

وی افزود: این سفر قرار است طبق برنامه به مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی آسیا در مالزی صورت گیرد. به همین منظور تیم ما اواخر آبان‌ماه راهی این رقابت‌ها خواهد شد.

سرمربی تیم تیراندازی به اهداف پروازی استقلال خاطرنشان کرد: ما قرار است تنها با سه تیرانداز مرد و یک تیرانداز زن در مسابقات شرکت کنیم. به همین خاطر نمایندگان ایران تنها در بخش انفرادی به مصاف رقبای آسیایی خود می روند و نمی توانیم در هیچکدام از بخش‌های تیمی مسابقات حاضر شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که "چرا از بازیکنان دیگر تیم‌ها برای اعزام یک تیم کامل‌تر به مسابقات مالزی بهره نمی برید؟"، گفت: این جایزه فدراسیون به خاطر قهرمانی تیم ما در مسابقات سال گذشته است به همین دلیل فدراسیون تنها اجازه اعزام تیم ما با ترکیب سال گذشته‌مان را به مالزی داده است.

ضیایی تصریح کرد: به طور قطع اگر فدراسیون تیراندازی بخواهد می تواند با تامین اعتبار و نظرش تیراندازان بیشتری را در صورت تمایل همراه ما به مسابقات اعزام کند تا بتوانیم هم در تمام بخش‌ها ورزشکار داشته و هم فرصت حضور در رقابت‌های تیمی را داشته باشیم.

مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی آسیا از 30 آبان‌ماه تا 9 آذرماه در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.