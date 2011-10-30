طرح مبارزه با حیوانات موذی در شهر قدس ادامه دارد

کامران محمد خانی غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از زمان شروع این طرح تاکنون در راستای مبارزه با حیوانات جونده موذی حدود 750 لاشه موش از سطح شهر و معابر اصلی و فرعی جمع آوری شده است.
وی اظهار داشت: پس مانده های مواد غذایی موجود در زباله ها بزرگترین منبع غذایی برای موشها است که برای جلوگیری از این مشکل لازم است شهروندان زباله های خود را در کیسه های مخصوص جمع آوری و در زمان مناسب بیرون بگذارند که توسط نیروهای خدمات شهری جمع آوری شود.
غیاثوند تصریح کرد: یکی از موثرترین راه ها برای مبارزه با موش و دیگر حیوانات موذی بهسازی محیط است که این مهم تنها با مشارکت شهروندان میسر خواهد شد.
وی ادامه داد: موشها منشا بروز بسیاری از بیماری ها هستند و می توانند 35 بیماری مختلف را به انسان منتقل کنند.
طرح مبارزه با حیوانات موذی از شهریور ماه سال جاری در شهرستان قدس آغاز شده است.
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