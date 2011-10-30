به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عزیز اکبریان نماینده کرج در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: اخیراً استاندار بوشهر اظهاراتی داشته و گفته است نمایندگان مخالف دولت یا استیضاح کنندگان در آتش دوزخ الهی خواهند سوخت.

وی گفت: این در حالی است که آنها که از راه مردم، امام و انقلاب جدا می‌شوند در آتش خواهند سوخت، آنها که سهل انگاری کردند و معلوم نیست این اختلاس سه هزار میلیاردی از بودجه بیت‌المال چه کرده‌اند باید پاسخ دهند.

لاریجانی در پاسخ به تذکر اکبریان گفت: ایشان حرف بیخودی زده‌اند نباید چنین حرفی می‌زد، شأنش این نیست.