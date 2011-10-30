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۸ آبان ۱۳۹۰، ۸:۵۵

لاریجانی در واکنش به یک تذکر:

استاندار بوشهر درباره استیضاح‌کنندگان حرف بیخودی زده ‌است

استاندار بوشهر درباره استیضاح‌کنندگان حرف بیخودی زده ‌است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکری در خصوص اظهارات اخیر استاندار بوشهر درباره اقدامات نمایندگان نسبت به دولت از جمله استیضاح وزیر اقتصاد گفت: استاندار بوشهر حرف بیخودی زده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عزیز اکبریان نماینده کرج در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: اخیراً استاندار بوشهر اظهاراتی داشته و گفته است نمایندگان مخالف دولت یا استیضاح کنندگان در آتش دوزخ الهی خواهند سوخت.

وی گفت: این در حالی است که آنها که از راه مردم، امام و انقلاب جدا می‌شوند در آتش خواهند سوخت، آنها که سهل انگاری کردند و معلوم نیست این اختلاس سه هزار میلیاردی از بودجه بیت‌المال چه کرده‌اند باید پاسخ دهند.

لاریجانی در پاسخ به تذکر اکبریان گفت: ایشان حرف بیخودی زده‌اند نباید چنین حرفی می‌زد، شأنش این نیست.

کد مطلب 1446913

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