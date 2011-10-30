به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم یکی از داوران جایزه سومین دوره کتاب سال سینمای ایران بیانیه هیئت داوران را برای مدعوین خواند که در بخشی از این بیانیه آمده است: هیئت داوران مراتب خرسندی خود را نسبت به رشد کمی و به ویژه کیفی ادبیات سینمایی چه در حوزه تالیف و پژوهش و چه در عرصه ترجمه اعلام می‌دارد. همچنین مراتب تاسف خود را از درگذشت دو تن از نویسندگان و مترجمان صاحب نام و فعال در عرصه ادبیات سینمایی زنده یاد ابوالحسن علوی طباطبایی و زنده یاد فواد نجف زاده اعلام می‌دارد.

در ادامه مراسم جایزه گردآوری از سوی مریلا زارعی و کمال تبریزی به بهزاد رحیمیان اهدا شد و پس از آن محمدرضا معینی و غلامرضا موسوی قلم زرین (جایزه ویژه داوری) را به محمد گذرآبادی اهدا کردند.

پس از آن با حضور مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما، جایزه بهترین ترجمه به فتاح محمدی برای کتاب پیش در آمدی بر فیلم اهدا شد. عسگرپور در ادامه عنوان کرد: خوشحالم که موفق شدیم این مراسم را امسال برگزار کنیم. برگزاری چنین مراسمی سخت است، خصوصا زمانی که خانه سینما دچار معضلاتی است. اما هیئت مدیره بر برگزاری سومین دوره جایزه کتاب سال اصرار داشت و ما تلاش کردیم این اتفاق شکل بگیرد.

وی افزود: خانه سینما جزو وظایف خود می‌داند که به حوزه کتاب توجه ویژه داشته باشد حوزه‌ای که مهجوریت دارد اعضای این حوزه جزو شریف‌ترین افراد هستند که در سکوت و خلوت خود خدمت رسانی می‌کنند. خوشبختانه در این دوره آمار خوبی ارائه شده که نشانگر این است که ما وضعمان در این حوزه خوب است.

مدیرعامل خانه سینما با اشاره به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس در برنامه سینمایی "هفت "گفت: این نماینده در این برنامه آماری که ارائه کرد که لازم است دوباره آن را یادآوری کنم. وی عنوان کرد ما در حوزه کتاب 50 میلیارد و در حوزه سینما 800 میلیارد فروش داریم. همچنین در حوزه سینما 15 میلیون مخاطب و در حوزه کتاب 180 مخاطب میلیون داریم.

عسگرپور ادامه داد: البته این آمار ناامید کننده است که یک نماینده مردم در حوزه فرهنگ این آمار را ارائه می‌دهد و جای تاسف دارد. برنامه "هفت" که برای سینما برکت نداشت اما شاید این برنامه برای کتاب شکل بگیرد و برکت داشته باشد. خوشحالم در این حوزه این تعداد کتاب و کتاب‌خوان داریم.

وی تاکید کرد: به همکاران عزیزم در تمام صنوف از کسانی که معروف هستند تا کسانی که ما نمی‌شناسیم این واقعیت را باید بگویم که پیش از این استنباط شخصی من این بود روندی که در سینما پی گرفته شده است خودجوش بوده، ولی حالا سازماندهی شده است.

وی تاکید کرد: کار ما به اینجا رسیده که من به عنوان مدیر یک نهاد صنفی باید تاکید کنم که به جای گربه نگه داشتن لطفا بچه‌دار شوید.

عسگرپور خاطرنشان کرد: سینمای بعد از انقلاب نشان داد ما در حوزه بین‌الملل و داخلی در صف اول ایستاده ایم و پایمردی خود را ثابت کرده‌ایم. ما سالها برای فرهنگ و آبروی این کشور تلاش کردیم، اما حالا سعی می‌کنند این پدیده افتخارآمیز را به ذلت بار تبدیل کنند. این در شان ما نیست تاریخ همه چیز را نشان خواهد داد و سینمای ایران در میادین مختلف حضور خود را خواهد داشت.

در پایان این مراسم که اجرای آن برعهده کامران ملکی بود ، جایزه بهترین تالیف به شاهپور شهبازی برای کتاب تئوری‌های فیلمنامه در سینمای داستانی اهدا شد.

شهبازی در هنگام دریافت جایزه گفت: جا دارد از هیئت داوران که این کتاب را خوانده‌اند تشکر کنم و از فرهاد توحیدی که امروز در بین ما نیست تشکر کنم.